Morrissey anuncia conciertos en Valencia, Zaragoza y Sevilla para marzo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Morrissey vuelve a confirmar fechas en nuestro país, poco después de la cancelación de su gira norteamericana y tras su también cancelación en Noches del Botánico de Madrid el pasado mes de junio.

El icono del pop británico actuará el 12 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia, el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 de marzo en el Cartuja Center de Sevilla, en tres conciertos coproducidos por Primavera Sound y SFMusic.

Han pasado 10 años desde su última actuación en España, cuando vino a presentar su disco World Peace is None of Your Business (2014) que él mismo definió en su día como el mejor de su carrera y que tres semanas después de su lanzamiento, fue retirado de las tiendas y de los servicios de streaming por indicaciones del jefe del sello Harvest, Steve Barnett. En 2014 lo presentó en Madrid y en 2015 en el SOS 4.8 de Murcia y en Barcelona.

Y es que la polémica persigue al cantante desde hace varios años. Este verano fue noticia después de revelar a través de su página web que podría haber habido una reunión de The Smiths en 2025, pero que Johnny Marr la rechazó. Esto se suma a los disco discos que tiene grabados y que de momento ningún sello ha querido editar.

¿Tres discos de Morrissey por ver la luz?

Han pasado cinco años desde la edición del interesante I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG) y todavía seguimos sin noticias de Bonfire of Teenagers, que fue producido por Andrew Watt y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos del álbum son: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers).

Junto a este, Without music the world dies («Sin música el mundo muere») quinto álbum de Morrissey producido Joe Chiccarelli, grabado junto a la formación: Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano y Brendan Buckley.

Además, hay un tercero del que no conocemos los detalles, pero ya estaría grabado.

Toma nota de los conciertos

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

La venta general de entradas se abrirá en la página web de Primavera Sound el 28 de noviembre a las 10:00.