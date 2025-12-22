Morrissey firma con SIRE, ¿qué discos hay en camino?

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Morrissey vuelve a ser noticia tras el reciente anuncio de su gira europea para el inicio de 2026, que como recordarás le traerá a nuestro país con conciertos en marzo en Valencia, Zaragoza y Sevilla.

Después de casi cuatro años buscando sello después de ser despedido de BMG tras el exitoso I Am Not A Dog On a Chain (2020, BMG), el cantante anuncia a través de su página web que ha firmado con SIRE.

El sello norteamericano propiedad de Warner será el encargado de publicar las nuevas canciones del artista, aunque quizá también vean allí la luz algunas no tan nuevas.

Varios discos de Morrissey en el limbo

Fue en abril de 2024 cuando Morrissey anunciaba que había recuperado la propiedad de dos de sus discos «perdidos», el grabado desde 2021 Bonfire Of The Teenagers que Capitol se negó a publicar y su décimo publicado en 2014 World Peace is None of Your Business, hoy inencontrable. Un disco publicado en 2014 que tras tres semanas después de su lanzamiento, Harvest terminaba su relación con el artista por indicaciones del jefe del sello Steve Barnett, que mandó retirarlo de las tiendas y de los servicios de streaming.

Como comentaba: Morrissey ha pagado la tarifa de salida a Capitol Records para poder devolverle los álbumes WORLD PEACE IS NONE OF YOUR BUSINESS y BONFIRE OF TEENAGERS. «Ha sido una guerra larga, dura y sangrienta. Pocos saldrían con vida y… yo no soy una excepción».

Bonfire of Teenagers está producido por Andrew Watt y se grabó en Los Ángeles. Los músicos del álbum fueron: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). El álbum cuenta con Iggy Pop en voces adicionales.

Los once temas son: I Am Veronica, Rebels Without Applause (que fue publicada como single), Kerouac’s Crack, Ha Ha Harlem, I Live in Oblivion, Bonfire of Teenagers, My Funeral, Diana Dors, I Ex-love You, Sure Enough The Phone Rings, Saint In a Vitral.

Otro disco de Morrissey inédito

Pero además, hay segundo disco grabado y no publicado, Without music the world dies. Un trabajo grabado en Francia y producido por Joe Chiccarelli. Un álbum que contendría canciones como: The Night Pop Dropped, Zoom Zoom The Little Boy, Boulevard, Headache, Without Music the World Dies, Suspicious Minds, Notre-Dame, Many Icebergs Ago, Happy New Tears, The Monsters of Pig Alley. Algunas de ellas igualmente interpretadas en directo y co escritas por Jesse Tobias y Alain White.

En pocas semanas llegará la respuesta y sabremos cuál es el nuevo disco del de Manchester.

Próximos conciertos de Morrissey

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.