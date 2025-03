Nuevo Desde Asia con Amor y Pop, que viaja de Corea a Malasia

Marzo y otro episodio de Desde Asia con Amor y Pop, el que hace 17 de nuestro viajero podcast. Después de nuestro especial del sello ChaoticPop Records volvemos al formato más habitual y hacemos escalas en distintos países; Corea del Sur, Japón, Taiwan, China, Indonesia, Filipinas y Malasia.

Un episodio realmente bonito, créeme. No te pierdas ni un solo matiz ni una sola distorsión.

Tienes el billete dorado para subir a nuestro avión.

Escucha Ep. 17 – De Drinking Boys and Girls Choir a The World Ends With You

Suenan:

1. Drinking Boys and Girls Choir «There is no Spring»

2. Mophing people «Fade Away»

3. Whale Done! «XXX»

4. Alice Creek «Blue Jeans»

5. Savedhistory «I»

6. Rubur «Kairos Part II»

7. Viola Release «Languaje»

8. The World Ends With You. «Stay»

9. The World Ends With You. «Solace»

