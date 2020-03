Perfume Genius reivindica a Cindy Lauper en ‘On the floor’

Perfume Genius (Mike Hadreas) publica un nuevo single, “On The Floor”, que forma parte de su próximo álbum Set My Heart On Fire Immediately que estará disponible a partir del 15 de mayo a través de Matador/Everlasting Popstock!. “On the Floor” es una canción de pop festivo con guiños a Cyndi Lauper que juega con temas de amor, sexo, memoria y cuerpo, canalizando la mitología musical popular y acuñando la suya propia. Al igual que en el caso de su último single, “Describe“, Perfume Genius dirigió el vídeo.

Set My Heart On Fire Immediately cuenta con la producción de Blake Mills, ganador de un GRAMMY y con la colaboración de Jim Keltner, Pino Palladino, Matt Chamberlin y Rob Moose. Fue grabado en Los Ángeles, donde Pefume Genius reside desde 2017 junto a su pareja y colaborador habitual Alan Wyffels.