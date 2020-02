Robert Smith habla sobre el nuevo disco de The Cure en los premios NME

The Cure llevaban unos días sin generar muchas noticias, pero ayer fueron premiados por NME como mejor cabeza de cartel de festivales el pasado año. En la entrevista posterior Robert Smith afirmaba que ellos se toman cada show como si fuera el último depositando todas sus energías en él. Como no podía ser de otra manera, le preguntaron por su nuevo disco y confirmó que definitivamente estaba por llegar este 2020.

Recordemos que en los pasados meses The Cure había declarado a la Agencia Reforma que estaba trabajando nada menos que en tres álbumes diferentes.

“En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título de trabajo Live From the Moon y seguramente cambiará de nombre. Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano… ¡qué dolor!”.

“El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento. El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención”.

Estos lanzamientos se unirían a la versión extendida de 4:13 Dream (2008), que llegaría en su 13º aniversario, al documental de la historia de la banda y otros prometidos (como el resto de los Deluxe Edition).

En sus declaraciones a NME Smith añadía más datos sobre estos álbumes:

“El primero definitivamente saldrá pronto, lo estamos terminando ahora y va a estar mezclado. Pero hasta que se complete, nadie me creerá. Espero que salga más que nadie, ¡confiad en mí! Soy demasiado viejo para comprometerme con cosas idiotas como esa, esperar y ver qué sucede”. Volvió a reiterar que la motivación para volver a grabar vino a raíz de ser el curator del Meltdown hace un par de años, cuando se impregnó de la energía de las jóvenes bandas que programó. Sobre los otros dos discos, afirmó: “Hay dos discos, el tercero de ellos es solo mi voz y un montón de ruido, así que no podría decirse que es un álbum. El primero está por mezclarse, pero nadie me creería si lo digo ahora”.

Seguiremos a la espera. Os dejamos con la entrevista y la entrega del premio a mejor cabeza de cartel