Santa Canela lanzan su EP de debut

Santa Canela es un grupo formado en Madrid por Manu, Jesús, Álvaro y Alberto. En su música ofrecen un pop rock fresco con influencias alternativas que incluye elementos de otros estilos que van desde el rock and roll y groove setentero hasta el rock fronterizo o incluso el formato cantautor.

Después de avanzarnos algunas canciones en los últimos meses, hace unos días Santa Canela publicaron su primer EP, titulado también Santa Canela. Contiene seis canciones enérgicas y directas pero también bastante elaboradas, ofreciendo variedad de ritmos y texturas. Las secciones instrumentales se alternan con subidones épicos, mientras que la voz también ofrece una gran diversidad de rangos, quedándose casi sola en un susurro o estallando en estribillos y finales solemnes.

El disco ha sido producido por Bernardo Calvo, suyo nombre suele ser sinónimo de calidad y trabajo bien hecho. Una producción trabajada que ayuda a las canciones a distinguirse, a salirse de la linealidad y a ofrecer matices interesantes que capten la atención, algo tan difícil de conseguir hoy en día.

A continuación puedes escuchar el debut homónimo del grupo Santa Canela.

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