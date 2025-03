Se filtra quiénes acompañarán a los Gallagher en la vuelta de Oasis

Se acerca la vuelta a los escenarios de Oasis, sobre la que empiezan a llover todo tipo de especulaciones, la última de ellas la alineación de músicos que finalmente acompañará a los hermanos Gallagher sobre el escenario.

Atras queda por fin el drama vivido ese agosto de 2009, fin de una era en el mundo del rock británico. La banda dejó un legado impresionante, con canciones icónicas y una influencia en la escena musical que aún pervive. Desde entonces, ha habido constantes rumores y especulaciones sobre un posible regreso de la banda, que por fin fueron despejados tras 15 años de ausencia.

Oasis están de regreso con una gira de reaparición que ya suma varios tramos, el primero de ellos en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín este mismo mes de julio, a las que seguirán diversas presentaciones en Norteamérica, que incluyen estadios en Canadá, Estados Unidos y México, comenzando el 24 de agosto en Toronto y finalizando el 12 de septiembre en Ciudad de México. Después llegarán nuevas fechas a Londres, un tramo asiático por Corea y Japón y finalizarán en otoño pasando por Australia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Chile y Brasil. Se especula que la gira se retomará en 2026, cuando llegaría a España.

Uno de los grandes misterios es quiénes serán los músicos que acompañarán finalmente a Liam y Noel Gallagher en estos shows, algo que parece haberse filtrado y ha revelado la revista NME.

En primer lugar, se confirma la participación del miembro fundador Paul «Bonehead» Arthurs, que ha acompañado a Liam Gallagher los últimos tiempos. Junto a él, dos músicos que acompañaron a Oasis de 1999 a 2009, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y como novedad, el batería Joey Waronker, quien ha tocado con REM, Elliott Smith y el proyecto de Thom Yorke, Atoms For Peace.

Tras la filtración un molesto Liam Gallagher afirmó: «NME, dime quiénes son tus fuentes que te siguen dando información sobre OASIS y te daré una entrevista exclusiva sobre la próxima gira de OASIS. Puedes tenerlo todo, pero ¿cuánto lo quieres?»

NME tell me who your source pots are that keep giving you info about OASIS and I’ll give you an exclusive interview about up n coming OASIS tour you can have it all but how much do you want it LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 12, 2025