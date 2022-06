Te presentamos a L&S y estrenamos el primer sencillo de su debut

L&S es una nueva banda francesa compuesta por Anthony Laguerre (Myotis, Praag), quien crea la música de sus composiciones, G.W. Sok (Oiseaux-Tempête, ex-The Ex), autor de las letras, Jean-Michel Pires y Eric Thomas. El cuarteto, con la colaboración del director François Legrée y la Orchestre du GAM de Nancy, publicará su álbum de debut el 16 de septiembre. Un disco poético y poderoso titulado When The Vowels Fall que saldrá en CD, vinilo y formato digital editado por los sellos Sérotine Records (en Francia) y Tractor Notown (en Países Bajos).

El primer sencillo extraído del que será primer álbum de L&S es “Utter Matter”. Una canción que, según G.W.Sok, “habla de lo que podemos decir, se trata de reflexiones sobre la libertad de expresión, sobre cómo podemos vernos silenciados por otras personas, por las circunstancias, o incluso por nosotros mismos. Y de cómo, incluso así, a veces uno tiene que hablar de todos modos pase lo que pase“.

“Utter Matter” estará disponible en plataformas digitales este viernes 10 de junio. Hoy, dos días antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva este primer sencillo del LP con el que L&S debutarán en unos meses.

(La foto de cabecera es obra de Arnaud Martin)