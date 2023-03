The Cure anuncia gira norteamericana con medidas anti reventa

The Cure prolonga la gira de presentación del que será su nuevo disco. Aún desconocemos la fecha de publicación de Songs Of The Lost World, aunque hemos escuchado cinco de sus canciones en la primera parte del tour que se desarroló en Europa a finales del pasado año y pasó por nuestro país.

Ahora llegan fechas en EEUU en las que la banda de Robert Smith ha tomado varias medidas para asegurar que los fans que deseen asistir a sus conciertos tengan acceso a entradas «asequibles». Además de no tener entradas «platino» o «con precios dinámicos», ha anunciado que no serán transferibles.

«Queremos que la gira sea asequible para todos los fans, y tenemos una amplia (y justa, en nuestra opinión) gama de precios en cada espectáculo», dijo la banda en un comunicado publicado el viernes. «Nuestros socios de venta de entradas han acordado ayudar a minimizar la reventa y mantener los precios al valor nominal. Las entradas para esta gira no serán transferibles».

Fechas de The Cure en Norteamérica

Mayo

05/10 – New Orleans, LA – Smoothie King Center

05/12 – Houston, TX – Toyota Center

05/13 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

05/14 – Austin, TX – Moody Center

05/16 – Albuquerque, NM – Isleta Amphitheater

05/18 – Phoenix, AZ – Desert Diamond Arena

05/20 – San Diego, CA – NICU Amphitheatre

05/23 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl

05/24 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl

05/25 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl

05/27 – San Francisco, CA – Shoreline Amphitheatre

Junio

06/01 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

06/02 – Vancouver, BC – Rogers Arena

06/04 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

06/06 – Denver, CO – Fiddler’s Green Amphitheatre

06/08 – Minneapolis St. Paul, MN – Xcel Energy Center

06/10 – Chicago, IL – United Center

06/11 – Cleveland, OH – Blossom Music Center

06/13 – Detroit, MI – Pine Knob Music Theatre

06/14 – Toronto, ON – Budweiser Stage

06/16 – Montreal, QC – Bell Centre

06/18 – Boston, MA – Xfinity Center

06/20 – New York, NY – Madison Square Garden

06/21 – New York, NY – Madison Square Garden

06/22 – New York, NY – Madison Square Garden

06/24 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

06/25 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

06/27 – Atlanta, GA – State Farm Arena

06/29 – Tampa, FL – Amalie Arena

Julio

07/01 – Miami, FL – Miami-Dade Arena