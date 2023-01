The Smile lanzarán un EP en directo grabado en Europa

The Smile, proyecto paralelo de los Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood junto a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet fueron una de las sorpresas de la pasada temporada, al igual que su primer disco, A Light For Attracting Attention. Un trabajo producido y mezclado por Nigel Godrich y masterizado por Bob Ludwig. Las pistas cuentan con cuerdas de la Orquesta Contemporánea de Londres, además de una sección completa de metales de músicos de jazz contemporáneos del Reino Unido, incluidos Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

La banda acaba de anunciar los detalles de su EP en vivo de edición limitada, titulado Europe: Live Recordings 2022. Saldrá el 10 de marzo a través de XL Recordings/Popstock! Este EP incluirá grabaciones en vivo de los éxitos del aclamado álbum debut de la banda, así como su versión de la canción «Feeling Pulled Apart By Horses» de Thom Yorke de 2009. Un disco que fue grabado en varias ciudades durante su primera gira del verano pasado.

Estas serán las canciones de ‘Europe: Live Recordings 2022’ de The Smile

A1. The Opposite

A2. Thin Thing

A3. FeelingPulledApartByHorses

B1. The Same

B2. Waving A White Flag

B3. Free In The Knowledge