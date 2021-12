Balance 2021: Los contenidos más leídos en Muzikalia

Como es habitual por estas fechas, hacemos un balance del año que termina, un 2021 realmente complicado para Muzikalia y para la prensa musical de este país, que como la pasada temporada nos deja con una sensación agridulce.

Ha vuelto a ser un año aciago para el sector, la caída de ingresos en Muzikalia ha vuelto a ser muy preocupante respecto a los años anteriores a la pandemia, pero la confianza de algunos anunciantes y las ventas de nuestro libro ‘La luz en sus entrañas, conversaciones con Fernando Alfaro‘ han ayudado a amortiguar el golpe que podría haber sido fatal.

Si nos ceñimos a las cifras, hemos superado los dos millones y medio de visitas únicas. A quienes hemos brindado unas 2.500 noticias, hemos reseñado 400 discos, hecho más de 100 entrevistas y te hemos traído unos 150 artículos especiales creando y alimentando seriales como Cuéntame una canción, Escala 1:1, La respuesta está en la canción, Click ‘n Roll, Fotos Icónicas o diferentes rankings de discos y retrospectivas sobre nuestros artistas favoritos. Nuestro podcast, el programa de radio Conexiones MZK continúa creciendo en descargas y acumula más de 12.000 escuchas anuales. Un programa que recientemente ha inaugurado un servicio de mecenazgo. Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante.

Y junto a él se suman el resto de espacios que conforman la sección de podcasts de Muzikalia, que siguen animándote cada semana. Por no hablar de nuevo de los cerca de 300 artistas emergentes que te hemos dado a conocer en 7 Minutos Al Día y La Playlist Emergente de La Semana en las que apostamos por nuevos talentos a diario.

Una respuesta del público muy positiva, ya que hemos vuelto a subir en visitas un año más. En torno a 260.000 usuarios únicos se dan cita mes a mes en nuestras páginas digitales para acompañarnos.

Estos han sido los contenidos más leídos de 2021 en Muzikalia

10. Entrevistamos a Antonio Cardiel por su biografía de Héroes del Silencio

Mucho hemos hablado estos días de Héroes: Silencio y Rock & Roll, documental estrenado en Netflix. Una hora y media de testimonios de todos los protagonistas implicados que repasa con multitud de imágenes inéditas, la aparición, el ascenso y la separación de los maños. Un film que quizá, pasa de puntillas por muchos aspectos importantes en la historia de Héroes del Silencio que están mucho más desarrollados en la verdadera joya para fans que ha visto la luz al mismo tiempo: el libro Héroes del Leyenda, de Antonio Cardiel (Plaza y Janés).

Para la elaboración de sus 500 páginas, el autor y hermano del bajista Joaquín Cardiel, tuvo acceso a fuentes documentales inéditas, diarios personales de gira y a fotografías nunca vistas que se complementan con más de 120 horas de entrevistas y un excelente trabajo de documentación en el que no falta un solo detalle. Las charlas tuvieron la ausencia de Enrique Bunbury, cuyo relato fue completado con diversas declaraciones de la época. En su lugar, sus compañeros se explayan más y asumen un protagonismo que da auténtico valor a cada uno de los capítulos.

De todo ello charlamos con Antonio Cardiel, para conocer la intrahistoria de esta biografía definitiva sobre Héroes del Silencio.

(leer artículo completo)

9. Los mejores discos nacionales de 2021

Continúa el repaso anual #Mejores2021MZK y llegamos a los mejores discos nacionales.

Toca desvelar los 50 discos nacionales que nuestro equipo de redactores y redactoras de han decidido destacar entre lo más importante de estos 365 días.

En 2021 hemos asistido al debut de multitud de bandas, a la edición de álbumes de viejos conocidos, a esperados regresos o a la consolidación de algunas promesas. Estos son los discos que más nos han gustado.

(leer artículo completo)

8. 25 años de Trainspotting: un film generacional y una banda sonora a la altura

Han pasado 25 años desde que viera la luz Trainspotting, una de las películas que más marcaron a la generación de los 90. Un film que tuvo una fallida continuación hace pocos años.

Volviendo a febrero de de 1996, recordemos las aventuras de esa banda de yonkis de Edimburgo que salieron de las páginas de la novela homónima del escritor Irvine Welsh y que dirigió Danny Boyle.

Ellos fueron toda una influencia para millones de veinteañeros, hoy en su mayoría padres de familia y marcaron un antes y un después en cine británico y en la cultura musical de la época. Porque igualmente, su impecable banda sonora tuvo un impacto notorio en todo aquello y no solo en ventas, que se vendió como churros sino que además se sacó un segundo volumen con algunas canciones no incluidas en la misma, pero del mismo perfil.

(leer artículo completo)

7. Especial: Los mejores bajos de Simon Gallup en The Cure

Su denso bajo es inconfundible, parte del sonido característico de la banda y le lleva acompañando desde entonces, salvo el periodo comprendido desde el final de 1982 y 1984, después una pelea con Smith en la gira de Pornography (1982) en la que estuvieron a punto de separarse. Poco antes de preparar las sesiones de The Head On The Door (1985) se reconciliaron, llegando su relación hasta nuestros días.

En honor a su icónico estilo, su personal forma de tocar y a que le consideramos el bajista más talentoso de su generación (con permiso de Peter Hook), vamos a recordar 12 canciones de The Cure que no serían lo mismo, sin la aportación de Simon Gallup.

(leer el artículo completo)

Poco después de que Nirvana alcanzase la cima del mundo gracias a Nevermind (Geffen, 91), Michael Azerrad recibió el encargo de escribir la historia de Nirvana por parte del mismo Kurt Cobain. La intención del vocalista no era otra que la de mostrar la verdadera historia de su grupo, por entonces ya tan popular que generaba un sinfín de cotilleos y ríos de tinta con los que llenar no pocas páginas de prensa, con la adicción a la heroína de Cobain y su relación sentimental con Courtney Love (de Hole) como principal carnaza. Fue así como el periodista de Rolling Stone, que previamente ya había compartido tiempo con el grupo gracias a la cobertura que daba a la escena indie, tuvo acceso directo a todos los miembros del combo, así como a casi cualquier otra persona que en uno u otro momento pasó por la banda o formó parte del entorno determinante de la misma.

(leer artículo completo)

6. Libro: Come As You Are. La Historia de Nirvana de Michael Azerrad (Contra)

5. Entrevistamos a Julio Ruiz y hablamos sobre su carrera y la crisis del periodismo musical

El pasado 18 de junio, Julio Ruiz se despedía de los micrófonos de Radio 3 dejando un vacío que antojamos difícil de llenar, no solo por seguir siendo un espacio con una vigencia necesaria, sino porque no mostraba síntomas de agotamiento.

Disco Grande (Premio Ondas 2013 al mejor programa de radio musical), hizo historia esta misma primavera al cumplir nada menos que 50 años en antena. Todo un hito en la información cultural patria, que veía cómo un espacio con el que tantos hemos crecido, descubierto a cientos de bandas y aprendido de música y de este oficio, llegaba a esa esa cifra redonda. Un aniversario agridulce, pues poco después la emisora obligaba al periodista a abandonar su puesto en una jubilación forzosa.

(leer artículo completo)

4. Las mejores canciones de la década de los 90 (5 de 5)

Llegamos al final de nuestro especial con las mejores canciones de la década de los 90. Cinco días en los que hemos ido haciendo un repaso que entendemos más como visión poliédrica, que como ranking, que esperemos hayáis disfrutado.

(leer artículo completo)

3. Reseña: Olivia Rodrigo – SOUR (Geffen)

La joven Olivia Rodrigo se dio a conocer por ser protagonista de la serie High School Musical, The Series, en donde conoció a su compañero de reparto Nini Salazar- Roberts, y mantuvieron una relación amorosa durante un tiempo. Después él se enamoró de otra chica, algo que supuso una ruptura bastante traumática para Rodrigo. Ya se sabe, los primeros batacazos amorosos dejan huella.

Amadrinada por Taylor Swift -inspiración más que evidente en todo el disco-, la norteamericana ha batido todos los records en los charts de superventas y en las escuchas en streaming con su primer elepé, SOUR (Geffen, 2021) que es un borrador de sentimientos a flor de piel de una adolescente.

(leer reseña completa)

2. Crónica: Vetusta Morla – Teatro Real de Madrid

Antes de que las cosas vuelvan a parecerse a las de antes, antes de que recuperemos los abrazos sin miedo, las reuniones colectivas y el júbilo de la música en directo como la conocíamos, hemos tenido un pequeño aperitivo, una golosina para fans y hemos podido reencontrarnos con ellos en un aforo poco cotidiano para su grandeza. Esta era la segunda noche que Vetusta Morla pisaban la platea del Teatro Real de Madrid, como decimos todo un privilegio poder disfrutar de su show junto a poco más de 1.000 personas antes de que multipliquen por cuarenta o cincuenta el público que seguro abarrotará (crucemos los dedos) su asalto al Wanda Metropolitano el 24 de junio de 2022 y a tantos festivales que encabezarán.

(leer artículo completo)

1. Reseña: Zahara – PUTA (G.O.Z.Z. Records)

Han tenido que pasar casi dos décadas de carrera para que María Zahara Gordillo Campos exorcice sus demonios con las canciones más complejas, variadas e inspiradas de su discografía. La ubetense crece a cada paso y sigue demostrando que está dotada de una innata capacidad que transforma cada vivencia, por mi dolorosa que sea, en personales composiciones que en este PUTA alcanzan su mayor grado de expresión.

Tres años más tarde del notable Astronauta (2018) y después de mecernos con el íntimo _BCN626 de _juno junto a su inseparable Martí Perarnau IV, llega un álbum en el que se somete a una purga en toda regla, optando por revolverse para soltar todos esos atávicos traumas que han ido atormentándola desde niña. Un psicólogo te hablaría de la popular terapia cognitivo-afectivo-conductual a partir de la cual, la persona intenta identificar o descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para dejar a un lado toda es mierda. Ella los convierte en los 11 temas que la alejan de esa imagen preconcebida de cantante pop (que lo es) con una voz bonita (que la tiene).

(leer artículo completo)