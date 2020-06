Depeche Mode – LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK (Sony Music)

Desde hace aproximadamente tres décadas, los lanzamientos de Depeche Mode obedecen a una especie de canon que incluyen: nuevo disco, correspondiente gira y publicación de alguno de los conciertos de ese tour.

Empezaron en 1989 con el glorioso 101, saltaron un disco y lo volvieron a hacer con Songs of Faith and Devotion Live (2006); posteriormente con One Night In Paris (2002), recogiendo la gira de Exciter (2001) y desde entonces, prácticamente cada álbum ha tenido su representación en directo: Touring the Angel: Live in Milan (2006), Tour the Universe Live In Barcelona (2010), Live in Berlin (2014) y ahora LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK, que llega junto al documental Spirits In the Forest (Anton Corbjin). Esa historia en la que seis fans de Depeche Mode de distintas partes del mundo nos cuentan sus vivencias y su relación con las canciones de la banda, mientras terminan coincidiendo en sus conciertos del Waldbühne (“Forest Stage”) de Berlín.

Aparte de las vivencias de cada fan, el film incluía extractos de esas actuaciones, con los que volvíamos a trasladarnos mentalmente a uno de sus shows. Unos shows que formaron parte de la presentación de Spirit (2017) durante los años 2017 y 2018, disfrutada por más de 3 millones de fans en 115 conciertos en todo el mundo, que abarrotaron cada recinto para volver a vibrar, una vez más, con el incombustible trío. Por tanto, LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK es un buen complemento a ese documental y aunque no incluye grandes novedades respecto a otros recientes directos de los británicos, sí nos permite hacernos con una imagen actualizada de su estado de forma actual y de lo que un concierto de Depeche Mode representa.

Con la esperada inclusión de sus temas más recientes (especialmente inspirados en “Cover Me” y “Poison Heart”), nos regalan un paseo por momentos menos habituales de Ultra (1997) recuperando la oscura “Useless” con guitarra y bajo o la versión desnuda de “Insight”. También sorprende el guiño a Music For The Masses (1987) con la inclusión de la maravillosa “The Things You Said” y la frágil “I Want You Now” acompañada de un piano o su bonita versión del “Heroes” de David Bowie. ¿Y el momento hits? Tranquilos, que no falta en ningún bolo de los de Basildon, que se despachan a gusto con una selección que incluye las obligadas “World In My Eyes”, “Everything Counts”, “Enjoy the Silence”, “Never Let Me Down Again”, “Walking In My Shoes”con su Random Carpet mix en la intro, “Personal Jesus” y “Just Can’t Get Enough”.

Escucha Depeche Mode – LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK