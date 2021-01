Escucha el nuevo single de Lana del Rey

Esta semana hablábamos de Lana del Rey en nuestro especial de los 20 discos más esperados de 2020.

La norteamericana ha desvelado los detalles de lo que será su esperado nuevo disco, Chemtrails Over the Country Club iba a publicarse el pasado año y finalmente se ha retrasado a marzo de este año. Ya sabemos que el disco ha sido escrito y producido por ella y su colaborador Jack Antonoff, y grabado en Los Angeles, ahora conocemos muchas más cosas sobre él.

A través de sus redes ha empezado a compartir tanto la portada, como las canciones que contendrá.

La portada ha tenido las primeras reacciones negativas por parte de algunos de sus fans, quienes acusaban a la cantante de no incluir a ninguna persona de color en la foto. La propia arista ha respondido zanjando el asunto: “Siempre he sido extremadamente inclusiva sin tratar de serlo (…) antes de hacer comentarios, recuerden que no soy yo quien crea disturbios en la capital, trato de cambiar el mundo al poner mi vida, mis pensamientos y todo mi amor sobre la mesa las 24 horas del día. Respeten eso”.

Aparte de la portada, la conocemos las canciones que contendrá el aclamado por la crítica y nominado al Grammy, Norman Fucking Rockwell.

Son estas:

White Dress Chemtrails Over The Country Club Tulsa Jesus Freak Let Me Love You Like A Woman Wild At Heart Dark But Just A Game Not All Who Wander Are Lost Yosemite Breaking Up Slowly Dance Till We Die For Free

Lana del Rey ha compartido igualmente la canción que le da título: “Chemtrails Over The Country Club”: