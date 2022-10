Especial: Depeche Mode – Sus discos del peor al mejor

Depeche Mode regresarán oficialmente en 2023, primero con un nuevo álbum que llevará por título Memento Mori Recuerda que morirás) que ha sido producido por James Ford y Marta Salogni y previsiblemente llegará a finales de marzo. Y segundo con una gira que volverá a pasar por nuestro país dentro del Primavera Sound (Barcelona y Madrid).

Poco podemos decir de Depeche Mode, una de las bandas más influyentes de las últimas décadas que desde los primeros 80 han ido reinventándose y evolucionando hasta llegar a nuestros días como lo que son. Poco queda ya del sonido electropop inocente de los primeros años de aquél joven cuarteto de Basildon (tras su primer disco perdieron a Vince Clark, que posteriormente formaría Yazoo y Erasure). A mediados de los 80 y ya con Alan Wilder en su formación se adentraron en nuevos sonidos y se dejaron influenciar por la escena industrial para poco a poco ir oscureciendo su discurso y acercándolo al rock y al soul. Desde 1997 se mantienen como trío y continúan en búsqueda constante de nuevos territorios.

Más de cuatro décadas de historia y la friolera de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo; por no hablar del buen número de himnos inmortales que quedarán para la historia. Catorce álbumes de lo más variado e inspirado que pronto tendrán continuidad y queremos volver a recordar a continuación, del menos inspirado al más.

Con este álbum Dave Gahan le devolvió su amor por el blues y el gospel a la banda, pero no de una manera tan eficaz como en sus álbumes colaborativos con Soulsavers. El principal «pero» es que no sorprendió. Su sonido rudo y afilado podía funcionar en algunas de sus canciones («Angel», «Secret To The End»), así como el poso introspectivo de «Heaven» o el gancho de singles como «Should Be Higher» y «Soothe My Soul». A pesar de ello, echamos en falta más momentos memorables y sobre todo, inspiración.

13. Construction Time Again (1983)

Este es un trabajo algo extraño en la carrera de Depeche Mode. Su sonido está algo indefinido, pues abandona el synthpop de sus inicios y trata de viajar hacia otros lugares sin terminar de encontrar la identidad que llegaría en su siguiente obra. Nos parece el menos comparto de su primera etapa, a pesar de que contiene monumentos como «Everything Counts» o «Love In Itself».

Cambio de productor y el intento de ofrecer algo nuevo. Cierto vuelco a su sonido y las canciones más políticas desde Construction Time Again. La cosa no funcionó del todo, pero tanto «Going Backwards», como los ambientes de «Cover Me», la romántica «Eternal» o la desgarrada «Poison Heart», siguen dándonos razones para volver a Spirit.

Es el más sólido de su última trilogía, a pesar de que tuvo la difícil misión de dar continuidad al exitoso Playing The Angel. Sus canciones son más cálidas, menos enrevesadas y hay momentos a recordar como «Wrong» ¿uno de los grandes singles de los Depeche Mode del siglo XXI? «Peace» se remonta a sus primeros trabajos y «Fragile Tension» fusiona hábilmente los dos tramos de su carrera.

10. A Broken Frame (1982)

Después de la salida de Vince Clarke iba a haber un período de ajuste obvio. Sorprendentemente, no fue una transición tan difícil, con Martin Gore asumiendo el cargo de compositor principal y marcando la nueva dirección a sus compañeros. Canciones como «See You» o The Meaning Of Love» hicieron de perfecto puente con la anterior etapa, pero a partir de ahí, se mostró libre para volar hacia tierras oscuras y crecer como autor, mostrándonos su potencial en pistas como «Leave In Silence».

Después de Ultra y el electrónico Exciter llegó un disco con varias novedades para la banda. En primer lugar Dave Gahan empezaría a componer entregando momentos tan certeros como «Suffer Well» y en segundo, que el tono general recordaba al de Violator, a pesar de llegar 15 años después. Quizá podría reprochársele ser demasiado complaciente con los fans, a pesar de ello sigue pareciéndonos un trabajo estupendo.

8. Speak And Spell (1981)

Con Speak & Spell empezó todo. El compositor principal Vince Clarke dejó para el recuerdo «Dreaming of Me» y «Just Can’t Get Enough» pero pronto se cansó del éxito que les esperaba, huyendo por el oscurecimiento de su sonido y dejando a Martin Gore la oportunidad de crecer disco a disco. Sigue siendo un delicioso álbum de pop con el que recrearse de cuando en cuando.

Tras la catarsis de Ultra llegó Exciter. Un álbum que se alejaba de las sintonías experimentales del anterior y que suponía una ruptura con la etapa más rock y cañera de años anteriores. Un álbum que logró sorprendernos por su giro hacia terrenos que no han vuelto a pisar, del electroclash («The Dead Of Night») a la electrónica más bailable («I Feel Loved»). Los patrones electrónicos de Mark Bell, difundieron una nueva y delicada sensualidad en algunos de los mejores trabajos vocales de Gahan hasta el momento en canciones como «When The Body Speaks» y «Goodnight Lovers».

Otro de los puntos de inflexión en su carrera. Un álbum que llegó en una época de cambios para la banda, que pasaba a ser un trío por primera vez desde 1982 tras la salida de Alan Wilder. Ultra es un tratado de elegancia y ambientes siniestros con ciertos toques de triphop, que vuelve a apoyarse en las guitarras y se adentra en sus parajes más densos hasta la fecha. Atmósferas melancólicas e introspectivas, entre lo reposado y lo afilado.

5. Some Great Reward (1984)

Disco de ruptura en el que Depeche Mode se liberaba del pop adolescente ingenuo mientras abrazaba el lado oscuro e industrial de su música. Some Great Reward es un trabajo muy cohesionado en el que Martin L. Gore crece definitivamente como autor, al explorar campos más líricos, como el sadomasoquismo, la política, la religión y el aburrimiento cotidiano. Un material con el se fabricaban los grandes himnos de angustia adolescente de los 80.

4. Songs Of Faith and Devotion (1993)

La difícil tarea era dar continuidad a Violator (1990) y lo consiguieron con creces, cambiando su discurso y acercándose al rock de estadio. Este es uno de los discos más épicos y emocionantes de su carrera, que más allá de las guitarras de «I Feel You», se mostraba instrospectivo y casi bíblicos en «Walking in My Shoes», «In Your Room» o «Higher Love», jugueteaba con el gospel en «Condemnation» o despachaba himnos como «Mercy On You».

3. Black Celebration (1986)

Siguiendo el camino y mejorando a su predecesor Some Great Reward, Depeche Mode entregó la obra más oscura y siniestra de su carrera, comenzando por la lúgubre «Black Celebration» hasta el deprimente «New Dress» final. En el medio, nos presentan algunos de sus mejores himnos de onda oscura y logran que incluso una canción sexy como «Stripped» suene bastante deprimente y desesperada al mismo tiempo. Aparte de eso, todavía hay espacio para melodías pop pegadizas como «A Question Of Time» y «Here Is The House».

2. Music For The Masses (1987)

Music For The Masses hace honor a su título, es un trabajo expansivo para ser disfrutado a lo grande. De hecho, su gira fue una de las más memorables de su carrera. Su colección de himnos marcó a una generación. Todo es más grande y masivo en el sexto álbum de estudio del grupo. Dejaron el camino del oscuro sonido industrial de sus dos últimos discos justo a tiempo para irrumpir finalmente en el mercado estadounidense con grandes odas synthpop como «Never Let Me Down Again», «Behind The Wheel», «Strangelove»…

El séptimo álbum en la carrera de Depeche Mode y sin duda, su obra maestra más redonda y recordada con el que dieron un paso más hacia la eternidad con una impecable colección de canciones. Su principal virtud fue saber equilibrar la luz y la oscuridad, la introspección sombría y las melodías pop avanzadas que, de alguna manera, funcionan perfectamente juntas. Nueve piezas -que no es necesario enumerar- para el recuerdo que funcionan igual por separado, que como una unidad compacta como el titanio.