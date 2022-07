Estrenamos el nuevo sencillo de Six to Fix

Six to Fix es un grupo de pop rock con toques electrónicos formado en Valencia por Alfonso Balaguer, Sergio Alonso, Pau Dolz y Adrián Carceller. De ellos ya te hemos hablado en alguna ocasión en Muzikalia, estrenando sus sencillos «Up!» el pasado mes de diciembre y un acústico en vivo unos meses antes.

Hoy Six to Fix vuelven a tu web favorita para estrenar su nuevo lanzamiento. Un sencillo titulado «You run my mind» que cuenta con la colaboración de Virginia Maestro y en el que mezclan pop elegante con electrónica. Las voces de Alfonso y Virginia encajan a la perfección en un estribillo memorable para este tema que habla de la experiencia de una mujer sometida a pesar de tratarse de una canción pegadiza, con un ritmo contagioso y una gran melodía. La letra, sin embargo, contrasta con la alegría de la música y con la belleza de las imágenes incluidas en el vídeo. Es por eso que el grupo ha querido que la letra se pueda leer también a la vez que se ve el vídeo y se escucha la canción.

«You run my mind» ha sido producido de nuevo por Bernardo Calvo (Carolina Durante, Juventud Juché, Virginia Maestro), y es el segundo single que formará parte del próximo EP de la banda.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva el nuevo vídeo/sencillo de Six to Fix: «You run my mind».

