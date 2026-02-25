La Playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Zirconita, Xisk, Dilya, Denaial, Vikini, Carla Luna y O Homem Que Fugiu Do Mundo.

Zirconita – Vuela alto

Zirconita regresan, después de un tiempo sin publicar material nuevo, con un sencillo titulado «Vuela alto». Una carta de amor de un padre a su hijo que ha producido Manuel Cabezalí y que es un avance del que será su próximo disco. En breve entran a grabarlo, y el próximo viernes 27 de marzo tal vez pueda escucharse alguna canción nueva en su concierto de El Sótano (Madrid), junto a Flecha Valona, dentro de la programación de Girando Por Salas.

Xisk – Bad bitx

Xisk es una cantante mallorquina que debutó en 2022 con el disco Nòmada de Tot. En 2024 publicó su primer LP y pasó por nuestra PlayList Emergente para presentarnos alguna de sus canciones. Hace unas semanas lanzó un nuevo sencillo, «Bad bitx», adelanto de un nuevo disco que verá la luz esta primavera. Con una letra cruda, directa y cargada de rabia transformadora, «Bad Bitx» reivindica la esencia femenina más salvaje e indomable.

Dilya – Decisiones precipitadas

Dilya es una joven artista de Barcelona que en su música fusiona R&B con pop. En 2023 publicó su primer single, «Desde La Superficie». Ahora se encuentra trabajando en un nuevo EP que lanzará próximamente. De su nuevo trabajo ya conocemos un par de canciones. Entre ellas está «Decisiones precipitadas», una reflexión sobre los pensamientos que surgen cuando la comunicación en pareja falla y los sentimientos están a flor de piel.

Denaial – Sin censura

Denaial es el proyecto musical del madrileño Dani Espinosa, antes conocido como D3NY4L . En sus canciones mezcla pop-rock emocional, la energía de la nueva ola y un toque distintivo de metal. El pasado mes de diciembre publicó su primer disco conceptual, 1620. Ahora, en 2026, inicia una nueva etapa que arranca con el sencillo «Sin censura». Una canción de pop directo y luminoso cuya producción ha estado a cargo de Fectro.

Vikini – Tumba

Vikini son Martina y Sally, amigas desde el colegio y con 18 años recién cumplidos. Juntas han compuesto varias canciones que se irán publicando en los próximos meses con la colaboración de Nacho y Mauro Canut y la producción de Hidrogenesse. Temas que combinan el pop más clásico y melódico con producciones sofisticadas y atractivas. Su sencillo más reciente se titula «Tumba» y es una crítica a las relaciones tóxicas y posesivas.

Carla Luna – Plaga

Carla Luna es una artista donostiarra que debutó a finales de 2020 con un sencillo de título y mensaje contundente, «Con mi culo no», que te presentamos en su momento en nuestra PlayList Emergente. Después de varios años, en breve publicará un primer álbum que está previsto para el mes de junio. Como primer avance, el pasado mes de enero lanzó el sencillo «Plaga». Un grito de enfado, hartazgo y rabia sin espacio para la tibieza.

O Homem Que Fugiu Do Mundo – Quando o corpo escurece

O Homem Que Fugiu Do Mundo es el curioso nombre que ha adoptado el músico y compositor portugués Vítor Pinto para su proyecto en solitario. Aunque sus inicios se remontan a hace casi una década, acaba de editar su primer disco. El álbum se titula Sílfio y es un trabajo conceptual que parte de una metáfora, una planta extinta, para reflexionar sobre la condición humana en la sociedad contemporánea. Como último avance del disco, escogió el sencillo «Quando o corpo escurece».

