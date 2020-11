La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. En ella te damos a conocer una decena de canciones, seleccionadas entre la gran cantidad de propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana te proponemos escuchar las canciones de Eira, Pleens, Nova Waves, Tú Ves Ovnis, Giorgio Siladi, Jack Bisonte, Vera Pedro, Jono McCleery, Dani Tejedor y Yudi Saint X.

Eira – Quítate la culpa

Eira es el proyecto en solitario de Miquel Allué (Lleida,1991). Tras 6 años al frente de Pull My Strings, grabó y produjo su primer disco, Magritte (2016), con cierto reconocimiento de la prensa especializada. En 2018 grabó EXO, su segundo álbum, en los estudios Windmill de Dublín, propiedad del grupo U2. Ahora se encuentra preparando su tercer disco, y mientras tanto ha lanzado algunos singles a lo largo de 2020. Uno de ellos, que desde hace unas semanas también tiene vídeo, es “Quítate la culpa”.

Pleens – Torres blancas

Pleens es un trío de post-punk de Madrid formado por Juan Cascón (guitarra, voz principal, sintetizadores), Sofía Cortés (bajo, coros) y Marcos Ruiz (batería, coros). El pasado viernes 16 de octubre publicaron un doble single: “Torres Blancas / Asfalto”, dos canciones cargadas de existencialismo, melodías oscuras y claras referencias a un brutalismo en blanco y negro. En “Torres blancas” vislumbran un mundo post-apocalíptico en el que solo quedará el icónico edificio de Madrid.

Nova waves – Monkeys

Con el power pop noventero por bandera, “Monkeys” es el tercer adelanto del que será el primer disco de Nova Waves, de título Going The Distance. Nova Waves es una banda cuyos componentes operan desde lugares completamente distintos: Madrid, Australia, Cádiz y Francia. No obstante, su sonido destaca por su cohesión y la brillantez de unas melodías desenfadadas y coloristas que se saben herederas de Teenage Fanclub, Weezer o The Lemonheads. (Juanjo Frontera)

Tú Ves Ovnis – Noroeste

Tú Ves Ovnis, la banda valenciana liderada por Enrique Peydró, publicó hace unos días “Noroeste”, videoclip correspondiente al primer adelanto de su próximo EP que verá la luz casi tres años después de su aplaudido primer LP (Flores y Cemento, 2018). “Noroeste” es una canción tranquila, sinuosa, que nos habla de incertidumbre, de cambios necesarios y de un mundo que se dirige hacia un futuro que apenas podemos imaginar.

Giorgio Siladi – Volver al mar

Giorgio Siladi es un cantautor dominicano radicado en México. Este mes de octubre ha publicado un nuevo sencillo llamado “Volver al mar”. Un tema que narra cómo el afán de cada día nos va desconectando de nuestro interior para complacer un sistema aplastante que nos vende la felicidad a través del trabajo duro. Este nuevo tema es la punta de lanza previo al lanzamiento de su disco de debut, Todo Se Mueve, que justamente saldrá a la venta mañana 5 de noviembre.

Jack Bisonte – Blue Hydrangea

Desde Madrid, Jack Bisonte publican Hounds of Glory, su segundo disco, en el que dan un giro importante a su sonido, incorporando a su folk pop inicial influencias de la electrónica y los sonidos urbanos, en una apuesta fuerte cuya grabación ha sido masterizada en Austin (USA) por Chris Athens, el mismo que trabaja con Rosalía, Drake o The Weeknd. No es de extrañar que singles como “France Gall”, “Dying free” o “No drama” acumulen ya escuchas que superan la cifra de 500k. (Juanjo Frontera)

Vera Pedro – Háblame de ti

Vera Pedro es un cantautor multinstrumentista mexicano que no hace mucho publicó su más reciente sencillo “Háblame de Ti”. Un tema que llegó acompañado de un vídeo dirigido por Carlos Lozada que cuenta con la actuación y producción de Adán Jodorowsky. “Háblame de Ti” es la irracionalidad del romance y al mismo tiempo su belleza, esa transformación en la versión más humana de nuestro ser.

Jon McCleery – Call me

Jon McCleery es un cantautor británico que recientemente ha grabado un álbum con canciones que ha estado madurando durante años. Una de ellas, “Call me”, salió como anticipo hace unas semanas. “Call me” es una una canción de amor un tanto melancólica sobre los problemas de separación y la búsqueda de la fuerza interior. Unos sentimientos que el vídeo, publicado unos días después, refleja a la perfección.

Dani Tejedor – Así, ni modo

Dani Tejedor es un batería profesional y arreglista, con más que 20 años de experiencia, que toca con El Niño de La Hipoteca o Amparanoia, además de colaborar en diversas ocasiones con El Kanka y otros nombres reconocidos. En solitario ha publicado un disco, y ahora está a punto de presentar el segundo. Un nuevo álbum producido por Miguel Pino cuya publicación está prevista para finales de noviembre a través de El Niño de La Hipoteca Records. De momento lo han precedido de dos singles: primero “¿Quién me devuelve la noche?” y posteriormente “Así, ni modo”.

Yudi Saint X – El Ciclo De La Vida

Una de las nuevas incorporaciones al sello Hidden Track, la joven cantautora Yudy Saint X, es una de esas “room musicians” que operando desde su habitación y con la sola ayuda de un portátil y un micro, consigue destilar la esencia del pop de su generación con unas canciones como esta, “El ciclo de la vida”, que constituye su tarjeta de presentación. La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Lluís Sellarés en el que se da buena muestra de su naturalidad y frescura. Una canción que es anticipo de todo un EP, que está por llegar y en el que ha colaborado con Sr. Chen. Con Yudi y su ciclo de la vida cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima! (Juanjo Frontera)