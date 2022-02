Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Le Flam, Marlow, Nin3s, Loof, The Last Concorde, Ygritte y Diego Infiesta.

Le Flam – Canción de amor

El trío madrileño Le Flam publicarán su primer álbum, Ahora, el próximo 17 de febrero. Un disco que presentarán de forma oficial el domingo 13 de marzo en la sala Moby Dick. Tras presentar en una PlayList Emergente anterior su segundo sencillo, “Creces”, hoy vuelven a la sección con el tercero, “Canción de amor”, un tema con tintes autobiográficos que habla de amor a la música, de tener una banda y un sueño. El vídeo de “Canción de amor” ha sido dirigido por Jorge Novillo.

Marlow – Don’t stay

Marlow, el dúo formado por Raúl Rabadán y Marián Zorio, publicaron su primer álbum en 2021. Un disco titulado Shades del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unos días vio la luz el tercer sencillo extraído del disco, una canción titulada “Don’t stay” que cuenta con la colaboración de Lara Moon en los coros. El vídeo que la acompaña ha sido realizado por Scenics Films y producido por Marián Zorio y Raúl Rabadán.

Nin3s – Adeve

Nin3s es el nuevo proyecto del músico, DJ y productor Manu García después de que en 2019 finalizara su anterior y exitosa aventura como UNER. Después de publicar “So far, so close”, tema que seleccionamos en su momento entre nuestras canciones de la semana, hace poco lanzó un segundo sencillo, “Adeve”, con el que sigue anticipando el que será su primer álbum, que publicará el sello londinense Dorado Records la próxima primavera. El vídeo es obra de Iban Padilla (@faunanocturna en Instagram) usando un software que transforma fórmulas matemáticas en fractales tridimensionales.

L.O.O.F. – Spinning on the wind

L.O.O.F. (Landscape of Outstanding Features o Paisaje de Características Alucinantes) es el proyecto musical del madrileño Iván Dueñas del que ya te hemos hablado alguna vez en Muzikalia. En 2022 L.O.O.F. regresa con “Spinning on the wind”, una canción en la que nos habla de las heridas de amor y su efecto en nuestra mente. El tema da título a su inminente nuevo disco, un trabajo conceptual que verá la luz este mismo mes de febrero.

The Last Concorde – Live on Spanish TV (Badalona TV – Bdn Box Live)

The Last Concorde es un dúo de pop electrónico de Badalona formado por los hermanos Jordi y Xavier Godas. El pasado mes de octubre publicaron su segundo álbum, Dream Machine, con el sello londinense Outland Recordings. Un disco que te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hoy incluimos a The Last Concorde en nuestra PlayList Emergente para presentar este vídeo con 4 temas grabados en directo para Badalona TV.

Ygritte – 5G

Ygritte es una banda granadina que toma su nombre de uno de los personajes más sugerentes y atrevidos de la serie Juego de Tronos. En breve publicarán el EP Es Broma, Pero Si Quieres No Es Broma. Un disco que presentarán el 19 de febrero, un día después de su lanzamiento, en la sala Planta Baja de Granada junto a El Hombre Garabato. Antes nos han desvelado el vídeo de su canción “5G”, una sátira divertida y mordaz sobre algunas reacciones y opiniones sobre la pandemia.

Diego Infiesta – Pies descalzos

Diego Infiesta es un músico y compositor de Gijón que, tras pasar por bandas como The Paperbacks o Buenaventura, se lanzó en solitario hace unos años. De su debut en solitario te informamos en su momento en Muzikalia. Hace pocos días publicó “Pies descalzos”, el primero de una serie de sencillos que irán viendo la luz a lo largo de 2022. Con este tema de Diego Infiesta, acompañado por Jose Ibáñez (bajo), Alfonso Castrillo (batería) y Sonso Rodríguez (Hammond), grabado y mezclado por Alberto del Mazo en Asturcón Estudio, despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!