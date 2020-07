La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de una selección de la gran cantidad de propuestas que recibimos en la redacción, siempre escogiendo aquellas de nuevas bandas o artistas emergentes. También tienen cabida nombres algo más veteranos pero que buscan algo más de repercusión para su obra. Nuestras diez canciones escogidas hoy para la PlayList Emergente pertenecen a Pleasant Dreams, Maud The Moth, Lanuca, Monday Potions, Orovega, Barcelona 82, Novia Diablo, The Low Flying Panic Attack, Josh Maik y First Girl on the Moon.

Pleasant Dreams – Ja fa molt de temps (Ley DJ remix)

Pleasant Dreams es un grupo de la provincia de Castellón del que te hemos mostrado alguna canción en nuestra PlayList Emergente. También han aparecido en nuestra sección 7 Minutos al Día con su último álbum, Temps. Un disco en valenciano que se abría con la canción “Ja fa molt de temps” (ya hace mucho tiempo) que desde hace unos días cuenta con una remezcla, grabada durante el confinamiento, a cargo de Ley DJ. Una remezcla que acentúa el carácter festivo del tema original.

Ja fa molt de temps (Ley DJ remix) by Pleasant Dreams

Maud The Moth – Finisterrae

Maud the Moth surge en 2010 como el proyecto en solitario de Amaya López-Carromero, pianista, cantante y compositora madrileña de formación clásica. Hasta la fecha cuenta con dos LPs publicados: Home Futile Home (2011) y The Inner Wastelands (2015), además de un EP en directo (Live at the Reid Hall, 2017). Actualmente Amaya vive en la ciudad escocesa de Edimburgo y acaba de terminar su tercer álbum de larga duración, Orphnë, del cual nos adelanta este segundo sencillo llamado “Finisterrae”.

Lanuca – Despertar

De Lanuca, el proyecto musical de la valenciana Ángela Bonet, ya te hemos hablado en diversas ocasiones en alguna de nuestras secciones. La última, en esta misma PlayList Emergente hace unos meses con motivo de su single “Cocodrilia”. Ahora vuelve a esta PlayList con un nuevo adelanto de su anunciado nuevo álbum, del que desconocemos más datos. La nueva canción de Lanuca se llama “Despertar” y es una pieza de suave música ambiental con toques de electrónica que habla de abrir los ojos a la belleza de la vida.

Monday Potions – The drums of dawn

Monday Potions es el proyecto musical del multi-instrumentalista de Bilbao Eneko Peña. Un proyecto forjado en su estudio casero, autoeditado (con su propio sello, Japan-Sevylle Records) y autoproducido, con un sonido retro y lofi que para la prensa merece comparación con gente como Lou Reed, Serge Gainsbourg o The Strokes. Hace unas semanas publicó este single, grabado enteramente en casa, llamado “The drums of dawn”.

Orovega con Al-Blanco – Reina mora

Orovega es el nombre artístico de la cantante española de origen sefardí Claudia Vega. Licenciada en Artes Liberales y Producción, su pasión por el flamenco la llevó a Sevilla para ampliar su conocimiento sobre el género. Su propuesta musical destaca por la fusión de pop urbano, elementos de la música árabe y flamenco. La tercera canción que nos presenta se llama “Reina mora”, está cantado en francés y español y cuenta con la colaboración de Al-Blanco.

Barcelona 82 – You can feel me

Barcelona 82 es un dúo de música electrónica formado en 2013 por Roza Partyka y Xavi Mateu. Su música tiene un carácter retro synth con ciertos toques de Indie-Dance y Nu-Disco. Hace un año aparecieron en nuestra PlayList Emergente con un tema extraído de su mixtape Summertime. Hace algo más de un mes subieron a su canal de YouTube dos vídeos. Uno de ellos, el de “The light of love”, fue grabado en 2014 pero no había visto la luz hasta ahora. El otro ha sido grabado durante el confinamiento, corresponde al tema “You can feel me” del mencionado álbum, y ha sido editado en beneficio del programa de Médicos sin Fronteras Synth vs Covid.

Novia Diablo – A tu vera

¿Os imagináis una versión electrónica de una canción de Lola Flores? Pues existe. El dúo Novia Diablo, Amparo y Álex, presentaron a finales de 2019 su primer sencillo, “Ya se van los pastores”, versión de una canción tradicional. Su siguiente tema es, como os hemos comentado, nada menos que una versión de “A tu vera”, tema popularizado por Lola Flores. Una canción que han grabado en el confinamiento, usando su estudio casero. Puedes seguir a Novia Diablo en Facebook, Instagram y Twitter.

The Low Flying Panic Attack – Burn

The Low Flying Panic Attack un grupo de electrónica compuesto por Javier Martín y Marta Brandariz (teclista en Rufus T. Firefly). Tras fichar hace unos meses por Faneca Music, lanzaron un sencillo llamado “Demons grow” con producción de Ed Is Dead. Hace unos días el dúo ha lanzado un nuevo tema llamado “Burn” con el que consolidan su apuesta por la electrónica y por los ritmos pensados para la pista de baile. “Burn”, que habla sobre romper con lo establecido y no vivir en el pasado, llega acompañado de un hipnótico vídeo producido por el propio Javier Martín. Ambos temas son un adelanto de un EP que verá la luz en octubre.

Josh Maik – Church

Josh Maik es un nuevo artista del que poca información tenemos salvo que ha sufrido diversas adversidades en su juventud y que, por ello, busca ayudar con su música a otras personas que se sientan diferentes o fuera de lugar. Su proyecto arranca con esta canción llamada “Church”, una crítica al inmovilismo de la sociedad en general y de la Iglesia en particular. Un tema sobre vivir fuera de las normas establecidas y no tener que sentirse mal por ello.

First Girl On The Moon – Never stand if you can walk

First Girl On The Moon es un dúo de electro post-punk formado por Juancar Parlange y Eneko Cepeda. Hace años ambos formaban parte de otra banda llamada Help Me Devil, con la que grabaron una canción llamada “Never stand if you can walk”. El pasado año la recuperaron para su nuevo proyecto con un nuevo tratamiento, muy diferente a la original, que la acerca al “Dream baby dream” de Suicide. Sin embargo, no llegó a formar parte de su disco de debut, Scars, y ha tenido que esperar a hace unas semanas para ver la luz en forma de sencillo independiente. Con esta canción de First Girl On The Moon cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. Os esperamos el miércoles que viene, ¡hasta entonces!