Belle And Sebastian anticipan su nuevo disco con ‘Unnecessary Drama’

Belle And Sebastian están de regreso con su primer disco en 7 años. Llevábamos un año sin noticias de los escoceses, que justo hace 12 meses estrenaban un vídeo hecho por sus fans durante su aventura de What to Look for in Summer, ese doble álbum en vivo que reunía momentos de su gira mundial de 2019, incluyendo el “Boaty Weekender” realizado en un crucero épico.

Ahora vuelven con un nuevo álbum, A Bit Of Previous, que saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Matador/ Popstock. Y es su primer material de estudio desde que lanzaran el largo Girls In Peacetime Want To Dance (2015), sin contar el directo anteriormente mencionado o su colección de EPs que finalmente se junto en How to solve our human problems (2018).

A Bit Of Previous se grabó en Glasgow, la ciudad natal de Belle and Sebastian, cuando los planes de volar a Los Ángeles en la primavera de 2020 se desecharon debido a la pandemia. Dice Murdoch en las notas del disco: “Lo hicimos juntos, nosotros y la ciudad. Este disco fue la primera grabación de un LP “completo” para B&S en Glasgow desde Fold Your Hands Child, 1999. Fichamos todas las mañanas, tocamos nuestras canciones, escribimos juntos, probamos cosas nuevas, cogimos el proverbial trozo de arcilla y lo lanzamos todos los días”.

El disco viene anticipado por “Unnecessary Drama”. “La canción trata de una persona joven que experimenta en ser un ser humano de nuevo después de un paréntesis forzado”, dice Stuart Murdoch. “La persona está sopesando si vale la pena el lío o no. Aun así, si te metes en el agua, se vuelve delicioso y te pasas de la raya. Entre los problemas y nada, seguimos eligiendo los problemas”.

Estas serán la canciones de ‘A Bit Of Previous’ de Belle & Sebastian

Young And Stupid If They’re Shooting At You Talk To Me Talk To Me Reclaim The Night Do It For Your Country Prophets On Hold Unnecessary Drama Come On Home A World Without You Deathbed Of My Dreams Sea Of Sorrow Working Boy In New York City

Escucha ‘Unnecessary Drama’ de Belle And Sebastian