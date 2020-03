Entrevistamos a Triángulo de Amor Bizarro

Siguiendo su ritmo habitual, sin prisa pero sin pausa, Triángulo de Amor Bizarro regresan estos extraños días a la actualidad con la publicación de su quinto elepé, donde mantienen el nivel de excelencia al que nos tienen acostumbrados firmando un nuevo tratado de ruidismo y pop que mantiene su sello intacto pero reinventa todo el camino para llegar hasta él.

Para aclarar este nuevo proceso creativo y algunas cosas más Isa Cea (bajo y voces) y Zippo (teclados) responden a nuestras preguntas desde el cuartel general de la banda en Abanqueiro.

“Necesitamos canciones nuevas para salir de una etapa y descubrir otras, por eso siempre estamos más a gusto con el último trabajo. En todos estos años hemos hecho siempre lo que hemos querido, sin hacer concesiones a nadie y en ese sentido es un alivio poder ver todos estos discos y sentirte orgulloso”

El disco se llama Triángulo de Amor Bizarro, algo atípico si no eres Guadalupe Plata o no es un disco de debut. ¿Intención de reinicio o de abrir una nueva etapa?

Zippo: Realmente el título es el nombre del grupo, pero al revés. Estábamos jugando con eso, es homónimo, pero al revés. ¿Cómo se diría homónimo al revés? (risas)

Isa: Es un espejo, un nuevo reflejo. Un reinicio. Una nueva forma de acercarnos a las canciones.

En la nota de prensa se dice que es el disco que mejor os representa, ¿En qué sentido?

Isa: Sí, a lo largo de los años hemos ido sacando discos más conceptuales, políticos o rockeros. Aquí jugamos con ideas más claras. Puede ser más personal, que va a los extremos de lo que es cada estilo.

Zippo: Somos de extremos.

Según avanza vuestra carrera vuestro sonido se depura, pero en diferentes direcciones. Por un lado se va radicalizando, por otro es más luminoso. Este cambio quizá empezaría a partir de Victoria Mística (2013).

Isa: Sí, pero yo creo que desde el primer disco, algo totalmente premeditado y que nos gusta mucho, porque podemos introducir estilos diferentes y no quedarnos estancados en una misma cosa. Aquí hay rock, música industrial, punk… Eso nos divierte y lo que nos sale de manera natural al llegar al estudio.

Zippo: Sí que es cierto que en este disco cuando en las canciones tiramos para un lado lo realzamos. Si es industrial, que sea más industrial si cabe… En otro discos podíamos mezclar más las texturas. Por eso es un disco más extremo.

Porque parecía que hasta ahora Año Santo (2010) era vuestro disco más celebrado, pero quizá también es el más cerrado, el más concreto a un sonido específico. ¿Lo veis como vuestro mejor disco?

Isa: No, cada disco es un mundo. Además necesitamos canciones nuevas para salir de una etapa y descubrir otras, por eso siempre estamos más a gusto con el último trabajo. En todos estos años hemos hecho siempre lo que hemos querido, sin hacer concesiones a nadie y en ese sentido es un alivio poder ver todos estos discos y sentirte orgulloso. Cada uno que decida qué disco le gusta más.

Zippo: A mi si le preguntas a nivel individual el mejor siempre es el último, porque define el momento en el que estoy metido.

Una cosa que me llama la atención es que Triángulo de Amor Bizarro no soléis trabajar ni mezclaros con el resto de la escena, vais por libre, os apoyáis siempre en el mismo productor…

Isa: Es que estamos un poco lejos (risas).

¿Os gusta trabajar así?, ¿Es un mundo muy cerrado este… Hay mucho mamoneo?

Isa: Un poco de todo (risas).

Zippo: En el disco está Ariadna.

Isa: Sí y ha estado Joaquín Pascual, con Jorge Ilegal hicimos algunas versiones mutuas… No estamos cerrados a colaborar con nadie.

Zippo: yo creo que hacemos suficientes colaboraciones, pero depende de cada cuál.

Podíais hacer un disco solo de versiones, porque las que incluís en los EPS son buenísimas. La última de Hidrogenesse…

Zippo: Estamos pensando en cosillas, ya se irá viendo… No somos tan cerrados, hombre.

Isa: Aparte de que como decía estamos un poco lejos, somos un grupo de ir muy a nuestra bola.

Tampoco hay que forzar las colaboraciones.

Isa: Nosotros las haremos con gente que nos mole mucho o con gente que no nos mole nada, pero nada de concesiones gratuitas porque estén de moda, de eso nada (risas).

Volviendo al disco, el proceso de composición ha sido un poco distinto y se nota un cambio de sonido respecto de El Gatopardo, ¿Qué ha cambiado?

Zippo: Aparte de usar más instrumentos de lo normal, además de samplers y sintes…., hemos maquetado con el ordenador. Las canciones nacieron de una manera diferente, más contemporánea. Quisimos experimentar sobre todo con esto, sobre todo en las canciones que no tienen guitarra. Usamos el Protools como si estuviéramos en los años 70 y hubiera un montón de ingenieros a nuestro alrededor.

Isa: Aprovechamos la sencillez de estos programas, pero lo complicamos lo suficiente como para volvernos locos y pasarnos meses enteros con cada canción. Le dimos un uso más creativo.

¿Y cómo vais a asumir el marrón de trasladarlo al directo?

Zippo: estamos trabajando en ello. Llevaremos sintes al set, un par de samples, estamos preparándolo para que sea lo más analógico posible y no haya una base sonando encima nuestro.

Isa: Vais a tener que ir a los conciertos para averiguarlo.

A ver si se celebran conciertos, sí…

Isa: En veranito, seguro que en Benidorm ya no habrá problemas (risas). De momento nos quedamos en casa, hay que ser responsables.

Aunque vuestro sonido no es muy amable sí que encaja muy bien en festivales e incluso compartís público con bandas mucho más poperas, como por ejemplo Single, que no tienen nada que ver…

Isa: Me hablas del grupo más guay que hay, me encantan.

Sí y ellos no hacen festivales. El caso es que vosotros encajáis muy bien entre el gran público. ¿Pensáis que vuestras canciones lo que esconden debajo es pop? Recuerdo un concierto en Contempopránea 2007 en el que os presentasteis en plan: “Buenas noches, poperos”.

Isa: (risas) Yo creo que a la peña le va la marcha que flipas. Hay otros grupos como El Columpio Asesino, que también hacen lo suyo. Estamos muy agradecidos de que cuenten con nosotros en los festivales aunque nos gustaría que en algunos carteles hubiera algo más de variedad. Ahora se lleva el rollo un poco más calentorro, pues todos de ese rollo. Hay sitio para todos. Si la gente nos viene a ver a nosotros después de ver a… prefiero no mojarme, pues será porque a la gente también le gusta compaginar esas cosas.

Zippo: No tiene que ser todo Bad Bunny siempre. Hay alternativas para todo tipo de situaciones y de gustos.

Yo es que pienso que para oídos no iniciados vuestro directo puede dejar a la gente un poco abrumada. Un amigo que no os conocía al veros en Sonorama me dijo: “Me han pasado por encima”.

Isa: Eso está bien, porque es lo que buscamos. Nuestra forma de ser está reflejada en la forma de tocar, somos gente muy intensa. El arte tiene que provocarte y sacudirte. Puedes dejarte llevar por una canción, pero también está muy bien que te joda la cabeza.

Lo malo es poner un disco y que no te deje ningún poso, efectivamente. Vuestro disco descoloca, la canción “No eres tú” hace honor a su nombre, la verdad que sorprende ese cambio de registro.

Isa: En el disco hay varias canciones en las que puedes pensar esto. Con esta estábamos haciendo un poco el idiota en el local, me puse a hacer un ritmo con el bajo, Rodrigo me siguió con el sinte y Rafa con la batería y de repente se juntó todo y funcionaba.

Zippo: Grabamos como una hora y luego la editamos. Increíblemente nadie estaba fumado en ese momento (risas).

Luego “Vigilantes del espejo” me suena a un cruce entre Joe Crepúsculo y Golpes Bajos, una cosa así. Y “Acosadores” tiene un tratamiento de voces muy curioso.

Isa: En “Acosadores” cantamos Ariadna de Los Punsetes y yo al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que había cierta similitud en la tonalidad. Por un lado fue un poco putada, porque parecía mi voz doblada, pero molaba mogollón el efecto. Es una canción muy directa y muy sencilla. Quedó guay.

En estos tiempos de streaming se agradece que cuidéis siempre el formato físico, tanto los discos como los EPs que vais sacando en vinilo, ¿pensáis seguir con esta línea?

Isa: Para nosotros sería como una obra sin terminar si no pudiéramos lanzarlo en formato físico y el continente tiene que darle sentido al contenido. Hasta el orden de las canciones es importante.

Zippo: No somos una fábrica de hacer singles y luego empaquetarlos.

Isa: Exacto, un disco es una obra que tiene que tener un principio y un fin. El vinilo se presta mucho más a poder explayarte con el diseño, la creatividad, incluyes las letras…

¿Vuestras letras quién las hace?

Isa: Rodrigo.

¿Y tú a la hora de cantarlas chocas alguna vez, lo habláis?

Isa: No, para nada. Si Perales era capaz de ponerse en el cuerpo de Rocío Jurado, Rodrigo que me conoce hace 20 años será capaz de ponerse en el mío, sabiendo que la puedo interpretar perfectamente.

En este disco las letras son más concretas.

Zippo: Pero no solo las letras, todo es más concreto. Desde la portada a los títulos de las canciones, todo está premeditado.

Se entienden mejor las letras que las de Año Santo (2010) al menos.

Isa: Eso también es bagaje y hemos dejado de fumar (risas).

Zippo: Ese era un disco más abstracto, pero tenía todo el sentido.

En Muzikalia incluimos Año Santo (2010) como uno de nuestros discos favoritos de la pasada década. ¿Si vosotros tuvierais que elegir uno con cuál os quedaríais?

Zippo: No sabría que decir, me pillas en bragas total.

Isa: El año pasado salió un disco que me encantó, el de Low y por decirte uno te voy a decir ese. Me alegró mucho que siguieran sorprendiéndonos así. Les vi en Santiago, algo de agradecer, es una banda que me alucina.

¿Cómo veis la paranoia del coronavirus?

Isa: Nosotros vivimos en una aldea y tenemos una distancia de kilómetros de cualquier ser humano en cualquier día del año. Hay que ser responsable y podemos afectar a gente vulnerable, con lo que hay que ser conscientes de ello. Mucha gente se lo toma a broma y es algo muy irresponsable. Es un esfuerzo y una putada quedarse encerrado en casa, pero hay que ser considerados.

“Cuanto más responsable sea la gente con el confinamiento, antes saldremos de esta”

Esto os afectará mucho a las bandas que vivís de los conciertos.

Isa: Claro que nos va a afectar, pero me parece muy egoísta pensar en eso ahora. Si no se hace pues ya se hará y si no, pues nos jodemos como se va a joder mucha gente. Hay que ser consecuente con nuestros mayores.

Zippo: Cuanto más responsable sea la gente, antes saldremos de esta.

Bueno, no quería terminar con el mal rollo del coronavirus…

Isa: Es una buena ocasión para escuchar este disco, te lo puedes llevar al fin del mundo. Si estás en casa y no tienes nada mejor que hacer, póntelo.