La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Yereh Yebadi, Rumia, Anadie, Thunderwind, Desert Vipers, Sarajevo ’84 y Sonia Linares.

Yereh Yebadi – Mantenlo real

Yereh Yebadi es un joven MC de Barcelona que se lanzó en solitario en 2021, consiguiendo que algunas de sus canciones llegar a sonar en los EE.UU. y ganando el Premio Rookie del Año en los I Am Rap Awards. Su primer trabajo, SPUD WEBB, fue producido por Johnson Beatz. El año pasado ya apareció en nuestra PlayList Emergente, y hoy vuelve con «Mantenlo real», un single que reivindica la autenticidad frente a las apariencias y el materialismo.

Rumia – Shift in the air

Rumia es una artista hispano-portuguesa, formada musicalmente en Berlín, que también ha pasado por nuestra PlayList Emergente en varias ocasiones. Hace un par de semanas publicó su nuevo single, «Shift in the Air», una canción que combina texturas electrónicas y acústicas con el que avanza su segundo álbum, previsto para abril. El protagonista de «Shift in the air», atrapado en una simulación, descubre que la persona amada ha desaparecido del mundo.

Anadie – Cigarro en la sien

Anadie es una joven malagueña que a principios del pasado año publicó su álbum de debut, Efectos Secundarios de Ser un Ángel (Calaverita Records). En 2025 lanzará un nuevo disco, un EP del que ya ha avanzado un par de canciones. La segunda de ellas se titula «Cigarro en la sien», nace inspirada en un tema del anterior disco y habla de un anhelo llevado a la histeria y la locura.

Thunderwind – The man who walks alone

Thunderwind es el proyecto personal del bilbaíno Txus Murúa. Esta misma semana verá la luz su primer álbum, homónimo. Hace escasos días publicó como sencillo la canción «The man who walks alone», un tema producido por Borja Arbaiza con aires a country melancólico que aborda temáticas profundas, reflexivas y casi apocalípticas, reflexionando sobre la moralidad y el destino humano.

Desert Vipers – The wait

Desert Vipers es un grupo valenciano de southern rock del que te hablamos hace un año y medio en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces venían de publicar su primer EP, y en breve saldrá su tercero, A Day Late and a Dollar Short. Un disco que llegará precedido de un sencillo lanzado la semana pasada. Una canción titulada «The wait», pausada y atmosférica, que supera los límites del género para mostrar influencias de Billie Eilish o Radiohead.

Sarajevo ’84 – Mr. Misfit

El grupo granadino de rock alternativo Sarajevo ’84 acaba de publicar un sencillo titulado «Mr. Misfit» con el sello Wild Punk Records. Una canción que formará parte de su segundo LP, previsto para el próximo mes de mayo. Potente y pegadiza, «Mr. Misfit» explora la lucha interna de aquellos que se sienten inadaptados en un mundo en el que parecen no tener cabida.

Sonia Linares – Supreme

Sonia Linares es una artista independiente que fusiona en su música pop electrónico, trip-hop y paisajes sonoros hipnóticos influidos por la ola electrónica alternativa de los 90 y 2000. Su último sencillo se titula «Supreme», y añade a su sonido un sutil toque de soul, con bajos profundos y sintetizadores envolventes. La canción transmite un mensaje de crecimiento, liberación y transformación.