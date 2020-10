La PlayList Emergente de la Semana

Como cada semana, cuando llega el miércoles es el momento de nuestra PlayList Emergente. En ella os descubrimos canciones recientes de nuevas bandas y artistas emergentes o que buscan mayor visibilidad para nuestros proyectos. Hoy los protagonistas de nuestra PlayList Emergente son El Momento Incómodo, Penélope, Olmeda, Pete Lala, Felipe Gordon, Sons of Med, Señor Suerte, Valentín Giglio, Breis y The Origami Dinos Band.

El Momento Incómodo – Antes de que pase

Malena es una joven cantante madrileña que, tras pasar por bandas como Paracusia y a la vez que colabora con proyectos como Blue Boredom o Natos y Waor, decidió arrancar su propio proyecto bajo el nombre de El Momento Incómodo. En su propio cuarto, usando un equipo comprado el día que, asegura, le dijeron ‘no’ en el casting final de un concurso, ha estado grabando varias canciones que formarán parte de un futuro EP. Suponemos que una de ellas será esta “Antes de que pase”, producida por Nick Schilke con vídeo dirigido y montado por Teresa Iñesta.

Penélope – Uno y adiós

El pasado mes de mayo, en nuestra sección 7 Minutos al Día, te presentamos al trío barcelonés Penélope y estrenamos uno de sus vídeos. Entonces acababan de sacar su disco Polvos Mágicos, autoeditado y grabado de forma casera durante la cuarentena. Ahora, mientras preparan nuevas canciones, Penélope han lanzado un vídeo en directo de su tema “Uno y adiós”, incluido en su álbum de debut, un lanzamiento con el que finalizan su promoción para centrarse en un futuro nuevo trabajo del que pronto tendremos noticias.

Olmeda – Madrizz

Olmeda nace de la necesidad creativa de Nano Ruiz (Habeas Corpus, Deniro…) de la cual surgen canciones que recogen la energía, la esencia en crudo, de emociones y sensaciones. Su primer tema es “Madrizz”, un homenaje a sus compañeros de la noche madrileña, ahora tan maltratada por el coronavirus. Un canto vitalista a su ciudad, a sus días y sobre todo a sus noches, para la que ha contado con la colaboración de Adrián García Riber, amigo y antiguo compañero en Habeas Corpus, que ha grabado la batería, el bajo y ha mezclado en su casa la canción.

Pete Lala – Cronofobia

Pete Lala es una banda valenciana que ya ha aparecido en alguna ocasión en nuestra PlayList Emergente. Entonces anunciaban su primer álbum, Colors, un disco que ha tenido que aplazar su lanzamiento y verá la luz en 2021. Hace unas semanas presentaron un nuevo tema, “Cronofobia”, en el que se escuchan numerosas colaboraciones, sobre todo de instrumentos de cuerda y viento. Entre esas colaboraciones está la de Toni Belenguer, lamentablemente fallecido poco después de grabar la canción y a cuyo recuerdo el grupo la quiere dedicar.

Felipe Gordon – Anikulapo

Una de las caras más conocidas del house underground de Latinoamérica, el colombiano Felipe Gordon, es el encargado de firmar la primera referencia del sello NeighbourSoul Rhythms (NBS). Un lanzamiento llamado Edits que supura esencia africana desde el primer compás y que incluye tres piezas que mantienen el corazón en África y los pies en la pista. En nuestra PlayList Emergente de hoy os presentamos “Anikulapo”, una remezcla que el productor ha realizado del tema de Fela Kuti y que, con sus casi doce minutos, ocupa toda la cara A del EP.

Sons of Med – Summer dreams

La banda barcelonesa Sons of Med, de la que te hablamos a principios de este año en nuestra sección 7 Minutos al Día, han estrenado recientemente un nuevo single llamado “Summer dreams”. Un nuevo adelanto del que será su disco de debut, previsto para principios de 2021. El nuevo single de Ignasi (voz), Kamy (batería y teclados) y Carlos (bajo) reivindica una huida hacia adelante que ignore al pesimismo, invitando a soñar y a sanar, a vivir intensamente cada minuto como si fuese el último.

Señor Suerte – Espejo de vapor

Señor Suerte es el proyecto en solitario del músico y productor barcelonés Josep Vilagut. Su álbum de debut, un disco llamado El Infierno que promete ser una especie de crossover entre los primeros Sidonie y los primeros Foals, verá la luz próximamente vía No Where Records. Como anticipo, Señor Suerte ha publicado un single con los temas “Espejo de vapor” y “No soy lo que ves”. El primero de ellos, “Espejo de vapor”, aborda la difícil situación por la que estamos pasando este 2020, con la necesidad de cambiar de paradigma vital.

Valentín Giglio – A walk in the forest

Valentín Giglio es un artista argentino que, en la actualidad, se encuentra residiendo en Italia. En 2020 ha terminado de producir su primer álbum, Roads to Everywhere, un disco en el que reflexiona sobre la situación medioambiental. Junto a Valentín, que canta y toca casi todos los instrumentos, han participado San Strom (coros y percusión en alguna canción), Marta Fattori (coros) y Lorenzo Mazzochi (saxo en “Tafi del Valle”). El primer single extraído del disco es este “A walk in the forest” que hoy te presentamos en nuestra PlayList Emergente.

Breis – Rocksound

Breis es un viejo conocido de nuestra sección 7 Minutos al Día, en la que ha aparecido este mismo año con su último disco. Breis en Instagram. Cuando conoció la noticia del reciente cierra de la sala barcelonesa Rocksound, sintió la necesidad de componer una canción de despedida al lugar que le ha servido durante años de punto de reunión con amigos y conocidos. Un homenaje a todo lo que el compositor ha vivido entre sus paredes.

The Origami Dinos Band – Kangaroo

The Origami Dinos Band es una banda de rock instrumental procedente de México y formada por Angel E. Sánchez, Alejandro Colchado, Álex Sánchez, Azael Contreras y Diego Calixto. En febrero de este año lanzaron su primer single, “Chomper”, al que siguió este verano otro nuevo tema llamado “Kangaroo”. Dos canciones en la que muestran influencias de grupos de math rock, post rock y rock progresivo como Rush, And So I Watch You From Afar o Totorro, entre otros. Con su tema “Kangaroo” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!