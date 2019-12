La PlayList Emergente de la Semana

Como cada semana, a pesar de ser Navidad, nos asomamos a este rincón de Muzikalia para presentaros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista de temas escogidos entre los muchos que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. Hoy la PlayList Emergente incluye canciones de Moito!, Atalaya Roja, Rayotaser, Salfumán, The Seventh Floor, Lux Naturans y The Romantidote.

Moito! – Huye

Este 2019 te hemos hablado un par de veces de la banda gallega Moito!. Primero, en nuestra sección 7 Minutos al Día, y posteriormente estrenamos uno de los singles de su último trabajo, Ingeniería Inversa. Un EP que complementarán pronto con otro llamado Anexo, con temas inéditos y una colaboración de Gabriel de la Rosa (Shinova). El primer single de este nuevo trabajo de Moito! se llama “Huye”, salió hace una semana y justo este lunes se publicó este vídeo hecho a partir de imágenes de la serie animada de los 40 Superman.

Atalaya Roja – Economic Love

Atalaya Roja es un grupo madrileño que el próximo mes de enero publicará su primer álbum, Quemad Las Naves. Uno de los temas que incluirá es “Economic love”, una reflexión sobre la naturaleza humana a partir del comportamiento diario de un trader que aún cree que puede cambiar el mundo con la ayuda de los mercados financieros. Una canción en la que exploran un sonido más alternativo que recuerda a artistas como Nick Cave.

Rayotaser – Todo lo que pido

La banda viguesa Rayotaser lanzaron hace unas semanas un segundo tema del álbum Robocops, publicado el pasado 22 de noviembre, que es su debut discográfico de la mano de La Melona. La canción se llama “Todo lo que pido” y es una pieza bailable de pop electrónico que llega acompañada de un videoclip realizado por Quadrapro, productora audiovisual gallega, que hoy hemos incluido en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Salfumán – Blanco

Salfumán es un dúo valenciano de pop electrónico con un toque retro formado por Sandra Rapulp y Diego Fertita. Tras haber publicado diversos singles y EPs entre 2017 y 2018, como “Ambiente Satén” o su remake de “Naturaleza Salvaje” de Mueveloreina que acumulan cerca del millón de streams en Spotify, tienen preparados para el 2019-2020 la publicación de un número importante de singles, acompañados de contenido visual. El primero fue este refrescante “Blanco” grabado en La Albufera de Valencia.

The Seventh Floor – Déjate llevar

Hace ahora un año te hablamos, en una PlayList Emergente, del primer single del grupo madrileño The Seventh Floor. Ahora vuelven a esta sección con un nuevo tema titulado “Déjate llevar”, en el que cuentan con la colaboración de Deu Txakartegi, vocalista del grupo vasco We Are Standard – WAS. “Déjate llevar” ha sido

grabado, producido y masterizado por Jon Aguirrezabalaga y Xabier Eguia en El Tigre Estudios de Bilbao.

Lux Naturans – Gambardella

Lux Naturans es un trío de Zaragoza que aúna voz femenina, guitarra y electrónica. De ellos te hablamos hace un tiempo en la PlayList Emergente con motivo de su primer EP. Desde entonces han sido ganadores de las últimas ediciones de Carrefest y Talento Ribera y han tocado en el FIB, en la Plaza del Trigo y en los conciertos de Radio 3. Hace unas semanas nos dieron a conocer este single llamado “Gambardella”.

The Romantidote – (Have yourself) A very maudlin Christmas

Y para cerrar la PlayList Emergente del día de Navidad, qué mejor que una canción navideña. Una canción que habla de lo sensibles que nos volvemos estos días desde un punto de vista irónico y divertido. El músico escocés afincado en Berlín Calum Bolland debuta como The Romantidote con este navideño single con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. La próxima será ya la primera de 2020. ¡Hasta entonces!