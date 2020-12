La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, llega el momento de desvelar nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una selección semanal de canciones con la que buscamos dar a conocer nuevas bandas, proyectos emergentes y artistas que buscan mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente está integrada por las canciones de Suave, Carla Luna, Rodrigo Ramos, No Sé A Quién Matar, Soy Emilia, Viajes Berlier, Borneo, Project Claudia, Las Dianas y Lucía Tachetti.

Suave – Lejos solos libres locos

El bilbaíno Suave, que se dispone a publicar en breve su álbum de debut, El Diccionario de las Flores, adelantó hace unos meses la canción “Cabriolet” con la que ya apareció en una PlayList Emergente anterior. Ahora vuelve a la misma sección con otro sencillo llamado “Lejos solos libres locos” que ha entrado en diferentes listas de plataformas de streaming. El vídeo ha sido dirigido por el propio Suave y filmado por Jon Lusa y Javier Zubiaga.

Carla Luna – Con mi culo no

La donostiarra Carla Luna debuta con este sencillo que dará que hablar. Un mensaje claro: conmigo no se juega. Un himno de autoafirmación envuelto en una cálida atmósfera de soul / R&B contemporáneo. La canción ha sido escrita por Carla Luna y Andrés Navascuez (pianista de Jazz y teclista de Akatz), y grabada bajo la producción de Dan Nisenson. Se trata del primer adelanto de su próximo álbum cuya fecha de publicación está prevista para el próximo año.

Rodrigo Ramos – Subiote

Hace unos meses incluimos entre nuestras canciones de la semana un nuevo single de Rodrigo Ramos, “Polvo y escarcha”. Semanas después nos llegó este “Subiote”, adaptación musical de un poema de Xosé Neira Vilas, que sirve de adelanto del que será su tercer álbum. La canción va acompañada de un vídeo musical animado, metáfora de un viaje musical por el paisaje gallego, realizado por el director nominado a los Premios Goya David Fidalgo Omil. La canción fue grabada en el estudio Planta Sónica y producida por Pancho Suárez. Los músicos participantes son Iago Fernández, Ale, Paula Rouco y Antón Torroncho.

No Sé A Quién Matar – No sé a quién matar

No Sé A Quién Matar es un dúo formado por David Alcalá Fraile y María Benavente León. Entre sus influencias citan nombres como los de Broadcast, Death and Vanilla, Stereolab o The Beta Band. Hace poco han publicado con Casa Maracas un tema homónimo en el que colaboran Banin de Los Planetas (tío de David) y Pablo Fernandez de Colectivo da Silva.

Soy Emilia – Hasta el fin

Soy Emilia es el proyecto musical de la bajista, cantante y compositora colombiana Juanita Carvajal. Con apenas un disco editado y tres años de carrera artística fue nominada como Nuevo Mejor Artista en los premios Latin Grammys 2020. Su nuevo sencillo se llama “Hasta el fin”, ?es? el primer adelanto de su segundo EP del 2020 titulado Expuesta, y nos lo presenta en esta sesión en vivo “desde el Sofá”.

Viajes Berlier – Neón

Viajes Berlier es una banda madrileña que combina dream pop, post punk melódico y new wave 80s. Hace unos meses aparecieron en una PlayList Emergente presentando “El indie ha muerto”, primer adelanto del que será su primer EP. Hoy vuelven a esta misma sección con un segundo anticipo de su primer álbum, “Neón”, con un sonido oscuro deudor de los 80 y una letra, de nuevo, que aborda el tema de la crisis de madurez. El vídeo es obra de Nacho Simonet y Antonio Díaz.

Borneo – Fuimos ficción

Borneo es una banda sevillana que en cuatro años ha publicado dos EPs, Somos Borneo (2016) y Ladridos (2018). Para 2020 tenían nuevos planes que la pandemia frustró. Hace unos días lanzaron la canción “Fuimos ficción”, un tema pop con un toque ensoñador noventero y envuelto en guitarras de rock alternativo, un sonido que es el sello de la banda. El vampírico vídeo que la acompaña, grabado con las restricciones debidas a la situación sanitaria, es obra de Bernabé Bulnes y está protagonizado por Adela Castaño, Lara Grados y Fernando Moreno.

Project Claudia – Autumn in my guts

Ya os habíamos hablado en nuestra sección de 7 Minutos Al Día de Project Claudia, un magnífico terceto de pop-rock, de Zamora, formado por Claudia Zurdo (voz y guitarra rítmica), Alberto Mateos (bajo, guitarra solista y trompeta) y Oscar García (batería). Tras publicar su disco de debut Chasing Dreams y el videoclip de su primer single “The best version of me”, nos llega ahora su segunda filmación musicada a través de la melancólica y bella melodía “Autumn in my guts”, con la colaboración de Juan Cordero (pedal steel guitar) y Francisco Javier Hidalgo (teclados). La banda ha declarado al respecto: “La manera en que nuestros sueños nos hablan y se comunican con nosotros de diferentes formas, ha sido la inspiración para la realización de este vídeo”. (Txus Iglesias)

Las Dianas – Olvídame

Las Dianas es una banda granadina formada por Paulina Diana, Laura Diana, Ana Diana, Isa Diana y María Diana. Tras publicar en los últimos meses un primer single, una remezcla del mismo y una versión de Alex Chilton, han publicado hace apenas unas semanas un nuevo tema llamado “Olvídame”. Según afirma la nota de prensa, se trata de ocho décadas de música pop pasadas por el filtro de la banda, escogiendo lo que más les gusta de cada una para incluirlo en una canción. Veamos, pues.

Lucía Tachetti – Apagón

Lucía Tachetti es una artista argentina que en los últimos tiempos ha tenido ocasión de remezclar a Javiera Mena y de actuar en el Lollapalooza de su país. Hace poco publicó su nuevo álbum, ELETÉ, en el que cuenta con las colaboraciones de la madrileña Casero (“Laberinto”), la catalana Cabiria (“Creer En Nada”), Isla de Caras de Argentina (“1K Agujas”) y Kirnbauer de México en “Honestidad”. El disco se abre con este tema llamado “Apagón” con cuyo vídeo, dirigido por Luca Piñeyro y Fabricio Perez, despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!