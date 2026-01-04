<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Arranca un nuevo año y, como venimos haciendo cada domingo en Muzikalia desde hace ya bastante tiempo, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras primeras canciones de la semana de 2026.

Japiwor – El grito del aullido

Fatboy Slim & The Rolling Stones – Satisfaction skank

Tchotchke & The Lemon Twigs – Tchotchkes

Maximiliano Calvo feat. Iván Ferreiro & Leonardo Sbaraglia – Welcome to plastic world

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Enric Ez – Cada día

Enric Ez ha estrenado esta semana su nuevo sencillo, «Cada día». Una canción que formará parte de su nuevo disco previsto para este 2026. «Cada día» tiene una interesante historia detrás, ya que fue concebida durante una gira muy especial caminando por el Pirineo Catalán y dando conciertos en pequeños pueblos, refugios y otros espacios poco habituales. Fueron 27 conciertos y más de 400 kilómetros, y todas las sensaciones vividas están volcadas en esta canción.

ATK Epop feat. Andreas – Pensamientos gravitoriales

El productor andaluz ATK Epop arranca 2026 tal como terminó 2025, a tope y lanzando cada semana como mínimo una canción nueva. En esta ocasión ATK Epop ha contado con la voz de Andreas para esta canción titulada «Pensamientos gravitoriales». Un tema de synth pop lo-fi y crudo, pero también muy pegadizo, en cuya letra se da voz al descontento de muchos ciudadanos con las ciudades que habitan.

The Moorland feat. Nerea – Mi testamento

Tras debutar en 2023, ser premiados como mejor grupo aragonés en 2024 y publicar el EP Cold Shadows en 2025, The Moorland preparan nuevo trabajo para 2026. Un disco que nos han avanzado esta semana con «Mi testamento», primera canción en castellano de su repertorio propio. La banda ha contado en esta ocasión con la colaboración vocal de la cantante Nerea.

Micky Stoner – Lo que pica cura

El cantante y productor valenciano Micky Stoner ha publicado hace unos días un nuevo sencillo, «Lo que pica cura». Una canción para esas ocasiones donde parece que el remedio va a ser peor que la enfermedad, inspirada en bandas tan diferentes como The Black Crowes y Parálisis Permanente. El 19 de febrero Micky Stoner estará en la sala 16 Toneladas de Valencia celebrando su 25 aniversario en la música junto con otros artistas y grupos locales.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.