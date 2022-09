Después de las vacaciones de agosto, regresamos con nuestra habitual sección de los miércoles en la que os presentamos la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Alley, Laura Roma, Martina Efedra, Fran, Atalaya Roja, Carlota Flâneur y Micky Stoner.

Alley – Noche

Allison Prado, también conocida como Alley, es una cantautora, músico y productora chilena. Tras pasar por distintos proyectos de indie-pop, en 2020 empezó a componer música desde su habitación influenciada tanto por el bedroom-pop y el lo-fi como por bandas como Fleetwood Mac o The Smiths. En 2021 publicó Príncipe, un EP de 4 canciones, y actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo EP, 1955, que verá la luz a finales de año. Antes de eso, hace unas semanas lanzó como sencillo «Noche», una de sus primeras composiciones.

Laura Roma – A letter from a distance

Laura Roma es una joven artista de Barcelona que lleva desde los 15 años componiendo canciones. Hasta la fecha ha publicado un álbum, un EP y varios sencillos, todo ello de manera autogestionada. También actúa habitualmente en diferentes salas de Barcelona, generalmente acompañada por Oriol Samaranch a la guitarra. La última canción que ha publicado es «A letter from a distance», un tema pop a ritmo de vals que trata los problemas de una relación a distancia.

Martina Efedra – Decirte hoy

Martina Efedra es un grupo formado en 2019 y que en la actualidad componen AJ Bernal (batería), Mariano Asensio (bajo), David Gómez (guitarra), Anto Planes (guitarra) y Gabriel Lumière (voz). Su música muestra influencias del indie-rock español y argentino de los 90 y 00s. Su último sencillo es «Decirte hoy», grabado y producido por José Caballero en los estudios Neo Music Box y perteneciente a su EP Excusas.

Från – Salir a matar

Från es un músico barcelonés afincado en Madrid. Hace aproximadamente un año ya pasó por nuestra PlayList Emergente para mostrarnos su primer sencillo. En los últimos meses ha estado publicando diversos sencillos pertenecientes al que será su primer LP, Querencia. El último, que vio la luz hace pocos días, se titula «Salir a matar» y es un medio tiempo de estilo shoegaze con toques electrónicos.

Atalaya Roja – Mago

Atalaya Roja es una banda de 4 miembros residentes en Madrid, aunque todos ellos procedentes de distintos lugares de la geografía española. En 2020 lanzaron su primer disco, Quemad Las Naves! (autoeditado), al que le dedicamos entonces nuestra sección 7 Minutos al Día. Ahora preparan un segundo álbum que publicará Flor y Nata Records en 2023. Hasta ahora nos han ido presentando algunas de las canciones que formarán parte del disco. Entre ellas está «Mago», lanzada hace unos días, producida por Adrián Hidalgo y acompañada de un vídeo obra de Ángel Cubero.

Carlota Flâneur – Alive at the same time

Carlota Flâneur es una cantante y compositora barcelonesa de cuyo EP de debut te hablamos, hace un par de años, en nuestra sección 7 Minutos al Día. El próximo 16 de septiembre verá la luz su primer disco en formato largo, Uncertainty, publicado por Hidden Track / Pértiga Music y con producción de Ferran Palau. En nuestra PlayList Emergente ya os hemos dado a conocer alguno de los temas que formarán parte del álbum, y hoy volvemos a hacerlo con «Alive at the same time».

Micky Stoner – Star of the morning

Micky Stoner es un cantante y compositor valenciano que, tras haber pasado por formaciones como The Carminers, Erich Zann o Frito Pendejo, ha decidido lanzarse en solitario. Su primer álbum saldrá a finales de este año, con canciones que muestran las influencias de Micky: Bowie, Bolan, Lana del Rey o el sonido Motown, entre otras. Este verano publicó su primer sencillo, «Star of the morning», una canción cuyo sonido e imágenes rememoran épocas doradas de la psicodelia y el rock. Con Micky Stoner y «Star of the morning» cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!