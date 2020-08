Como cada miércoles, aunque sea agosto, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Como ya sabéis, se trata de dar a conocer una selección de canciones, siempre de artistas o bandas emergentes o poco conocidas en nuestro país, seleccionadas entre la enorme cantidad de propuestas que llegan a nuestra redacción. Hoy nuestra PlayList Emergente está formada por las canciones de Carmelita, María Rodríguez, Junco y Mimbre, Dominic Wolf, Acid Coco, Akros Sinclair, Zutaten, Phoac, Clemm y Chentebello.

Carmelita – Starfish Men, Broken Phones & Velveteen Shirts

Carmelita es una banda madrileña formada en 2016 como dúo y posteriormente ampliada a cuarteto. Su música está inspirada por bandas alternativas de la escena internacional como Japandroids, Beach Slang, Soccer Mommy o Car Seat Headrest. El próximo otoño verá la luz su EP de debut. Tras la buena acogida del primer adelanto, “We used to be like those kids”, aquí tenéis el segundo, “Starfish Men, Broken Phones & Velveteen Shirts”.

María Rodríguez – De noche y de día

María Rodríguez es una cantante y compositora nacida en Cádiz pero afincada en Logroño de la que te hablamos hace escasas semanas en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces te hablamos de su disco de debut, Desde El Corazón, y ahora volvemos a traer a María a esta sección para compartir en nuestra PlayList Emergente el primer single de dicho disco, que desde hace unas semanas también tiene imágenes. Se trata de “De noche y de día”, y su vídeo ha sido realizado y producido por Royalty Films.

Junco y Mimbre – Por de què?

Junco y Mimbre es un quinteto catalán, en concreto de Vic, del que ya incluimos en una PlayList Emergente de hace aproximadamente un mes un tema de su disco de debut, en cuya producción ha participado Núria Graham. Ahora lo volvemos a hacer con este nuevo single, una canción llamada “Por de què?” (¿Miedo de qué?) que habla de la voluntad, del deseo de quererse y liberarse de las prisas. “Por de què?” sigue coordenadas similares a la del anterior sencillo, demostrando que estamos ante una banda que sabe lo que hace y lo hace muy bien.

Dominic Wolf – All and nothing

Dominic Wolf es un músico inglés de música electrónica que en los últimos años ha lanzado diversos singles, alguno de los cuales ya ha aparecido en nuestra PlayList Emergente. Hace unos días ha vuelto a publicar un nuevo single, en realidad lanzado como un EP llamado The House is Falling Apart, que incluye dos canciones, una de ellas esta “All and nothing” grabada durante los primeros días de la cuarentena. El vídeo muestra a Dominic interpretando las canciones mientras pasea por las calles del East London.

Acid Coco – El amor de mis amores

Acid Coco es un dúo formado por Paulo y Andrea. De origen colombiano, llevan tiempo afincados en Berlín. En octubre publicarán su primer álbum juntos, Mucho Gusto, del que hasta ahora han adelantado dos canciones. La primera fue una cumbia de letra empoderadora llamada “Yo bailo sola”. El segundo sencillo, publicado hace apenas un par de semanas, es “El amor de mis amores”. Una canción de ritmo pegadizo y sabor latino que habla del peligro del amor tóxico.

Akros Sinclair – Me gusta ft. Lianno y Soft Sof

Akros Sinclair llega desde León, México, con una propuesta de música urbana cálida y suave, y es otro viejo conocido de nuestra PlayList Emergente por la que ya pasó allá por el mes de marzo. Su nuevo single se llama “Me gusta” y cuenta con las colaboraciones de Lianno y Soft Sof, ambos artistas miembros del colectivo Alehop! Este nuevo tema de Akros Sinclair forma parte de un nuevo proyecto llamado Coordenadas que irá desvelando a lo largo de los próximos meses.

Zutaten – Hercólubus

Zutaten es una banda granadina con una trayectoria que se prolonga durante más de una década. Su música es feroz, endiabladamente veloz y sonoramente apocalíptica. En breve publicarán el que ya será su cuarto disco, del que nos han adelantado un par de temas en los últimos meses. Primero fue “Dios es glam”, y ahora llega “Hercólubus”, una canción que sus autores aconsejan escuchar “a todo volumen”… bajo tu propia responsabilidad.

Phoac – 2020

Phoac es el nuevo alias musical de Pau Vehí, conocido anteriormente por bandas como North State. Ahora Pau ha retomado canciones que escribió durante su adolescencia para presentar este proyecto en solitario. En los últimos meses ha presentado varias de esas canciones, la última de ellas el pasado mes de julio. Se llama “2020”, está inspirada en la difícil situación que estamos viviendo este año y dedicada a su familia y amigos.

Clemm – Sleep with me

Clemm es el nombre artístico de la joven cantante y compositora catalana, aunque vive en Madrid, Anna Colet. Hija del ex-jugador de baloncesto Ferran Martínez, desde los 15 años decidió que quería cantar y además componer sus propias canciones. Su último disco se llama Transition Vol. 1: Dates., y entre sus canciones se encuentra esta “Sleep with me” que está inspirada por la historia de amor de sus padres. También lo está el vídeo, que muestra imágenes familiares. Aunque posteriormente ha publicado un nuevo single llamado “Cita funeral”, no nos hemos podido resistir a incluir en nuestra PlayList Emergente este emotivo vídeo.

ChenteBello – Dark sun

ChenteBello es un músico de origen venezolano que actualmente reside en París. Tras lanzar su primer single, “Hambre de venganza”, ha reunido a los integrantes de su desaparecido grupo Alfombra Roja, quienes ganaron un festival de nuevas bandas en 2010, para su segundo sencillo, “Dark sun”. Un tema de pop electrónico con tintes nostálgicos y oscuros que ha sido producido por Jean de Oliveira (Candy 66) y grabado en los Estudios Backstage de Valencia con Daniel Díaz. Con ChenteBello y su “Dark sun” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Os esperamos en la próxima!