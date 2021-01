La PlayList Emergente de la Semana

Un miércoles más, compartimos con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de una selección de temas, siempre de artistas y bandas emergentes o poco conocidas en nuestro país, escogidos entre la gran cantidad de propuestas que llegan diariamente a nuestra redacción. Hoy hemos escogido para nuestra PlayList Emergente las canciones de Runna, Mario Heute, Sons of Med, Naia Lesder, Boira, Dani Red e Hipnótica.

Runna – Lonely again

Runna es el proyecto musical de Laia i Manel. “Lonely Again” fue su primer single, lanzado el pasado 2020. Un par de meses después nos presentaron una versión stripped del mismo tema para mostrarnos una faceta diferente de su música. Se trata de una versión del tema original reducida prácticamente a su esqueleto inicial con el que pretenden mostrar su verdadera esencia.

Mario Heute – La señora Cháfer (feeling groovy) feat. Pau Cháfer

Mario Heute es un músico valenciano del que te hemos hablado en varias ocasiones en Muzikalia, la última en nuestra sección 7 Minutos al Día con motivo del lanzamiento de su último EP. Además ha sido noticia en diciembre por el lanzamiento de “La señora Cháfer (feeling groovy)” en colaboración con Pau Cháfer, prestigioso pianista, compositor, arreglista y productor también valenciano.

Sons of Med – Live it up

Sons of Med es una banda de Barcelona de la que te hablamos hace ahora justo un año en nuestra sección 7 Minutos al Día. Su último sencillo, “Live it up”, y muestra su faceta más groovie. La canción formará parte de su esperado disco de debut, previsto para este 2021. Su mensaje: el tiempo vuela y hay que fluir con él y no planificar tanto.

Naia Lesder – Vocación suicida

Naia Lesder es una banda de electro-pop bizarro psicodélico de Bilbao que la pasada primavera presentaron su primer sencillo, un tema llamado “Revolución onírica” que ya incluimos en su momento en nuestra PlayList Emergente. En diciembre publicaron un nuevo adelanto, “Vocación suicida”, tema mezclado por Haritz Harreguy que habla de nuestras actitudes emocionales suicidas. El próximo mes de marzo lanzarán su primer EP.

Boira – Mis cuervos

Boira es un quinteto valenciano formado por Manel (guitarra y voz), Josep (guitarra y coros), Borja (bajo y coros), Pablo (teclados) y Albert (batería) que hace poco publicó su primer EP, La Huida. Una de las canciones incluidas en el disco es “Los cuervos”, que cuenta con videoclip dirigido y grabado por Manuel Fernández con la ayuda de Ione Serrano, Sergio León y Josep Martínez.

Dani Red – Mírame

Dani Red fue noticia este verano por su fichaje por Movistar Sound y el primer lanzamiento con su nuevo sello, “Deverano”, que publicamos en nuestra PlayList Emergente. Un adelanto de su inminente nuevo disco, al que le han seguido otros como “Mírame”, una canción que combina la experimentación con el sonido 80s y un estribillo pegadizo. Su nuevo álbum ha sido grabado junto al productor cubano dos veces nominado a los Grammy Alean Imbert.

Hipnótica – Algo

Hipnótica es un dúo argentino formado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz. En breve publicarán un nuevo disco del que hace unos meses nos adelantaron un tema llamado “Algo”. Una canción directa, potente e hipnótica, producida y mezclada por Nico Cotton, que habla de lo efímero y volátil que es todo en el mundo de hoy. Con Hipnótica y “Algo” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!