La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para compartir con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Se trata de una selección de canciones, escogidas entre la multitud de propuestas que llegan diariamente a nuestra redacción, siempre de artistas o bandas emergentes o poco conocidas en nuestro país. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos escogido diez canciones de Garbí, Planeta No, Mágicos Cabrones del Ruido, Lliz, Javi Bosque, Dani Red, Celia es Celíaca, Velaz, Kindata y Venturi.

Garbí – ¿Existo?

Garbí es una banda valenciana de indie/emo. La forman cuatro jóvenes que buscan afianzar en España el sonido de bandas de la escena emo revival, fusionándolo con otros estilos como el shoegaze o el post-rock. De momento solo han publicado un tema llamado “¿Existo?” con el que anticipan su primer EP, un debut autoproducido y autoeditado que verá pronto la luz en plataformas digitales.

¿existo? by garbí Planeta No – Enredadera

Los chilenos Planeta No ya han aparecido en nuestra sección 7 Minutos al Día en alguna ocasión. En unos días lanzarán una mixtape llamada No Tan Raro cuyo nombre sugiere una conexión, no sabemos si también una continuidad o todo lo contrario, con su último EP, Raro, publicado en 2019. De momento nos han adelantado una canción llamada “Enredadera” en la que colabora un artista de trap muy conocido en Chile, Ceaese.

Mágicos Cabrones del Ruido – El sonido de tu nueva verdad

El dúo malagueño Mágicos Cabrones del Ruido también ha pasado por nuestra sección 7 Minutos al Día. Lo hizo a principios de 2019 con motivo de la presentación de su primer disco, Música Negra. El pasado mes de marzo lanzaron su segundo disco, Mágicos Cabrones Del Ruido Tocan Los Ritmos De La Pasada Moda. Un disco en el que, efectivamente, repasan y repiensan algunos de los “ritmos de la pasada moda” desde un particular estilo en el que confluyen la música industrial y la de baile. Un disco producido en los Space Mountain de Youth del que hace unos días han publicado como sencillo este “El sonido de tu nueva verdad”.

Lliz – Hilos

Lliz (o El Lliz) es el proyecto musical del productor y MC chileno Diego Lizama. Un proyecto que lleva ya siete años en funcionamiento y que ha sido nominado en varias ocasiones a los premios de la música chilena. Su música fusiona el hip hop con la electrónica. Su último tema se llama “Hilos”, una envolvente pieza de Liquid Drum & Bass que, aunque tiene ya unos meses, hemos querido incluir hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Javi Bosque – Al mundo le sobran poetas

El pasado 31 de Marzo vio la luz el primer álbum de Javi Bosque, La Nueva Realidad, financiado mediante micromecenazgo y grabado en los estudios AMA de Murcia de la mano del productor Alberto Belando (Funambulista, Maldita Nerea, Georgina). Un disco que contiene ocho canciones en las que se fusiona la canción de autor con géneros como el pop, el rock, el funk y el jazz. Su primer LP supone una evolución respecto a su EP Los Días Verdes, por lo que ha regrabado uno de los temas que aparecían en aquel EP, “Al mundo le sobran poetas”, para este nuevo álbum.

Dani Red – Deverano

Dani Red también es un veterano de 7 Minutos al Día, donde empezamos a seguirle la pista en 2016 cuando se lanzó en solitario tras dejar Ukelele Clan Band. Durante el confinamiento lanzó un sencillo totalmente casero, pero ahora regresa habiendo fichado por Movistar Sound y con un nuevo tema llamado “Deverano”, con vídeo dirigido por Pau Berga, grabado en la playa con buena cantidad de medios y protagonizado por cuatro bailarines. Se trata de un anticipo del disco que publicará con Movistar Sound en los próximos meses.

Celia es Celíaca – Reinas

Celia es Celíaca, la banda de rock sin gluten por excelencia, nos presentó hace unos meses “Reinas”, un nuevo single grabado y producido por Fran Meneses que llega acompañado de un videoclip formado por clips que recibieron de sus conciertos y otro material disponible desde casa, ya que fue grabado durante el confinamiento. La canción es un discurso lleno de reproches y críticas a la ausencia de referentes musicales femeninos fuertes en el panorama musical.

Velaz – Estatuas de sal

Velaz es el proyecto musical del cantante Pablo Bañares, de vuelta en Barcelona tras residir en Londres durante un tiempo. Hace unos meses ya apareció en nuestra PlayList Emergente con un sencillo adelanto del que iba a ser su debut en castellano, Itaca. Un EP cuyas canciones están acumulando miles de reproducciones en plataformas de streaming. Hace unas semanas publicó un nuevo tema, “Estatuas de sal”, que habla del comportamiento de las masas y de como el individuo queda anulado dentro de un grupo.

Kindata – Tara

Kindata es un dúo formado por Berni Ruiz (Hi Corea!, Sevilla) y Tero Heikkinen (Future Ark, Helsinki) del que también te hablamos a principios de 2019 en 7 Minutos al Día. Entonces te presentábamos su primer LP, We The Transmitter (WeAreWolves Records, 2018). En “Tara”, single que lanzaron hace un par de meses, nos muestran un mundo digital y deshumanizado, que avanza vertiginoso y amenaza con convertirnos en meros avatares, a través de un personaje llamado Noah Kind.

Venturi – Sigo el plan

Venturi también aparecieron en nuestra sección 7 Minutos al Día, hace más o menos un año, para presentarnos su álbum Mi Estúpida Opinión. Ahora se encuentran ya preparando un nuevo disco, tras lanzar una versión del “Autosuficiencia” de Parálisis Permanente durante el confinamiento. Su primer single es “Sigo el plan”, que nos llegó acompañado de un divertido vídeo, también grabado durante el confinamiento, producido por Carlos Hernández Nombela y realizado por Juan Dopico. Siguiendo el plan de Venturi llegamos al final de nuestra PlayList Emergente de hoy. ¡Hasta la próxima!