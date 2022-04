Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Belle and Sebastian – Young and stupid

Naima Bock – Giant palm

Josh Rouse – Hollow Moon

Van Morrison – Nervous breakdown

Helena Goch – Better days

Claudia Is On The Sofa – The match

Dorian – Energía rara

Johnny B. Zero – Be true be sexy

Doctor Explosion – Insatisfacción

Editors – Heart attack

The Smile – Free in the knowledge

Cat Power – A pair of brown eyes

Alfredo González con Nacho Vegas y el Coro Minero de Turón – Si te pregunten por mí

Ladilla Rusa – La padrina (con Albert Pla, Alessio Arena y Giancarlo Arena)

Los Fresones Rebeldes – Amor que no tiene fin

Grupo de Expertos Solynieve – Una grieta

Confeti de Odio – El malo final

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

ATK-EPOP – Sonido eléctrico

El músico y productor Atk Epop, miembro en activo del grupo de Lemon^fly, y Replays, publicará próximamente un nuevo EP, Synthpop. Un trabajo que verá la luz con Flor y Nata Records escasamente algunos meses después que Hero, disco que lanzó en noviembre del pasado año. Esta semana, tras adelantar un par de sencillos en lo que va de año, Atk-Epop ha publicado un nuevo anticipo de su próximo trabajo. Se trata de “Sonido eléctrico”, un tema con sonido de los 90 y matices de la electrónica alemana, aunque sin abandonar los arreglos con guitarras y percusiones orgánicas.

Joana Serrat – I still believe in you

Joana Serrat ha publicado esta semana “I Still Believe In You / Under This Bridge”, un sencillo que incluye dos nuevas canciones que sale en formato vinilo de 7″ y en digital a través de Great Canyon y la discográfica inglesa Loose Music. El vinilo, limitado a 100 copias, sólo podrá adquirirse a través del Bandcamp de Great Canyon Records y en sus conciertos. El vídeo de “I still believe in you” ha sido rodado por el director barcelonés Pol Fuentes.

Psychodrome – Viaje a medianoche

A finales del pasado mes de marzo estrenamos en Muzikalia un nuevo sencillo de Psychodrome, “Torre de Babel”. Una canción con la que la banda de Igualada estrenaba una nueva etapa depurando su sonido y cantando en castellano. Cambios que se confirman con el nuevo tema que han publicado esta semana: “Viaje a medianoche”. Un verdadero viaje que nos lleva a través de diferentes sonidos y estilos que sirve de nuevo adelanto del que será su próximo disco, La Infinidad del Mundo, que saldrá a lo largo del presente año.

Los Mejillones Tigre – Sunday Guajira

Los Mejillones Tigre han estrenado esta semana un nuevo sencillo, “Sunday Guajira”. Se trata del primer adelanto de El Fuego, que será su próximo álbum tras el aclamado Tropical y Salvaje. Para presentar “Sunday Guajira” han grabado un vídeo, en plano secuencia, rodado en Casa Llana, un palacete del siglo XVIII ubicado en el casco histórico de Jaén. El vídeo es obra de Paco Cuenca, que también se ha encargado de la dirección de fotografía.

Borque – TEDM

Andrés Borque, promotor de la exitosa fiesta madrileña Cuenca Club, vuelve con su proyecto Borque con un nuevo tema titulado “TEDM”. Una canción bailable pero con trasfondo dramático con la que nos prepara para el lanzamiento de su primer LP, Todo Mal, cuya publicación está prevista para el próximo mes de junio. “TEDM” es una historia sobre el final de una relación: TEDM son las iniciales de “Te echo de menos”, frase que se repite insistentemente a lo largo de una canción a la que pone imágenes la productora .Futuro.