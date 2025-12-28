<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Project Claudia – Rockin’ around the Christmas Tree

(enlace a la noticia)

Luback – Strength

(enlace a la noticia)

César Maltrago – Telarañas

(enlace a la noticia)

091 – Ven vestida de nube

(enlace a la noticia)

Lisasinson – No quiero envejecer

(enlace a la noticia)

Morrissey – The night pop dropped

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Muñeca Rusa & Igor Paskual – El último brindis del año

Muñeca Rusa estrena “El último brindis del año”, un nuevo videoclip junto a Igor Paskual que pone palabras y música a ese momento en el que una relación ya ha terminado, pero la herida sigue abierta. La canción avanza con calma, entre guitarras contenidas y un pulso eléctrico discreto, moviéndose en un terreno de indie alternativo con un claro tono nocturno y emocional.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales. Y si además de las canciones de la semana te interesa conocer las que, para nosotros, han sido las canciones del año, te invitamos a visitar nuestro especial con las mejores canciones de 2025. Y, de paso, el resto de especiales con lo mejor del año.