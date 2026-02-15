<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Pipiolas – NaNaNa

Rodrigo Cuevas – Llagares

Mitski – I’ll change for you

Anna Calvi – God’s lonely man (feat. Iggy Pop)

The New Pornographers – Pure sticker shock

Rosalía – Sauvignon Blanc

Bleachers – You and forever

Derby Motoreta Burrito’s Kachimba – Gitana (en vivo)

Damon Albarn, Grian Chatten, Kae Tempest – Flags

Sr. Chinarro – Sal de la tarta

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

SWN – Believe in yourself

Julen Urigoitia, principal artífice del colectivo 08001 que publicó tres discos entre 2003 y 2013, vuelve 13 años después con el proyecto SWN. El 19 de marzo publicará el EP 22:22 con el sello Satélite K. Su primer adelanto es «Believe in Yourself», un tema pop-soul cantado por Lyricson (viejo conocido de su etapa en 08001 y también miembro en su día de la Radio Bemba Sound System de Manu Chao).

We Are Mono – Solo hace falta una canción

We Are Mono regresan tras un año de silencio. Lo hacen anunciando un nuevo álbum, Fantástico, que publicará Ventilador Music. Un disco en el que recuperarán su espíritu más roquero y que nos avanzan con esta canción titulada «Sólo hace falta una canción». Todo un himno que clama por el despertar de un nuevo mundo, con esperanzas renovadas y el amor como principal protagonista.

Psiconautas – El extraterrestre (feat. Luis Auserón, Santiago Auserón y Anni B. Sweet)

Psiconautas han publicado esta semana «El extraterrestre», tercer y último adelanto de Jungla, su nuevo disco, que verá la luz el próximo 19 de febrero. Un trabajo para el que han contado con numerosas colaboraciones de prestigiosos músicos. En «El extraterrestre» colabora Luis Auserón a las voces y las Soul Rocket Sisters (Santiago Auserón y Anni B. Sweet) haciendo los coros.

Ricardo Portman – She’s my girl

En los últimos meses Ricardo Portman ha ido avanzando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum, A Five-Year Instant, que saldrá el 20 de marzo con MusicHunters Records. Esta semana ha sido el turno del tercer single de adelanto, «She’s My Girl». Una canción que captura un momento concreto en el tiempo, una fotografía de punk rock pasional que habla de conexión y deseo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.