Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Julio de la Rosa – Perorata

Michelle David & The True-Tones – You’ll never know

Broken Social Scene – Not around anymore

Chris Becerril ft. César Maltrago – Quebrantahuesos

María Escarmiento – Son de amores

Las Bajas Pasiones – Ya se acaba la noche

Bunbury – Creer que se puede creer

Sorry – Billy Elliot / Alone in Cologne

Morrissey – Notre-Dame

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Comandante Twin – Amsterdam

Comandante Twin publicaron hace unos días el sencillo «Amsterdam». La canción, producida por Santos y Floren, habla de quedarse, de luchar, de asumir que la fragilidad es un acto de resistencia. El grupo inicia con esta canción una etapa más ambiciosa que culminará a lo largo del año con su cuarto álbum de estudio.

Vikxie – Huellas 2.0

Vikxie ha lanzado esta semana el último adelanto de su futuro disco, una canción titulada «Huellas 2.0». Un tema íntimo, luminoso y honesto en el que el cantante madrileño habla del amor más puro y silencioso: la conexión con su perro. Ese vínculo fiel que no juzga, que acompaña sin condiciones y que camina a tu lado dejando huellas invisibles pero eternas.

Renaldo & Clara – Amb tu podria estar

Renaldo & Clara, grupo liderado por la compositora, guitarrista y cantante Clara Viñals, se dispone a publicar próximamente su quinto de estudio. Esta semana han publicado, como primer avance de su nuevo trabajo, la canción «Amb tu podria estar». Una de las canciones más luminosas de todo su repertorio, «Amb tu podria estar» es una canción sobre el deseo y el amor que empieza.

Shinova – Lo que podría salvarnos

Shinova desvela una nueva canción de La Tormenta Perfecta, un EP concebido como un relato en cuatro actos donde las melodías y la imagen se entrelazan para formar una experiencia continua. Si en el primer capítulo, «Todo gira y vuelve», asistimos al momento en el que los protagonistas se conocen, en este segundo avance, «Lo que podría salvarnos», la pareja ya comparte un hogar que parece a punto de quebrarse.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.