Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Ladilla Rusa – TKM CNT XFA

Paco Te Quiero – Sólo contigo

Red Moon Yard – Pucela te quiero

Parquesvr – Tonto

La Fiancée Solitaire – Espuma y ruido

Bisonte Blanco – Nada nuevo bajo el sol

LASUERTE – Evangelio de Medianoche

Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis

Comic Sans – Cosas que salen mal

Fillas de Cassandra – Saír á fresca

Emilia, Pardo y Bazán – San Juan

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Bofirax – Hold on

Bofirax es un artista que lleva una década haciendo música que explora la interacción entre lo electrónico, lo orgánico y las emociones. El resulto es muy cinemático, motivo por el que es requerido a menudo para documentales, películas y publicidad. Este año publicará su segundo álbum, Fading Lights, del que esta semana nos ha adelantado la canción «Hold on». El nuevo sencillo de Bofirax es un llamamiento a mantenernos firmes y no desfallecer.

Claudia Zuazo – La línea

Claudia Zuazo, teclista de Niña Polaca y cantante en Vez Era y Muro María, ha publicado esta semana su primer single, «La línea». Una canción con la que nos presenta su proyecto musical en solitario que continuará con un LP autoproducido que verá la luz a lo largo de 2026. «La línea» narra la historia, en primera persona, de un desamor y la frustración y aceptación de sentimientos encontrados.

Marco Benevento – Frizzante

El músico, productor, compositor y pianista Marco Benevento ha colaborado con gente como Kali Uchis, Leon Bridges, Kevin Morby o Lady Wray. Además ha participado en festivales como Coachella o el Newport Jazz Festival. Ahora Marco se une a Big Crown Records para lanzar un álbum que verá la luz este verano. Como avance, esta semana ha publicado esta pieza titulada «Frizzante».

Anora Kito – A tiempo parcial

El grupo castellonense Anora Kito regresa con «A tiempo parcial», un nuevo sencillo que aborda con sensibilidad y lucidez la melancolía del amor que no pudo ser. Una canción sobre los vínculos que se desgastan, las entregas desiguales y la dificultad de soltar lo que ya no encaja. Producida por Pau Ortiz en los Estudios NU de La Sénia, la pieza combina poesía urbana, emoción contenida y un sonido indie pop elegante.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.