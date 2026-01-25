<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

La Jungle – Witches carousel / Sabertoother

<a href="https://lajungle.bandcamp.com/album/an-order-of-things">An Order Of Things de LA JUNGLE</a>

<a href="https://lajungle.bandcamp.com/album/an-order-of-things">An Order Of Things de LA JUNGLE</a>

(enlace a la noticia)

La Perra Blanco – Sin amor (feat. J.D. McPherson)

(enlace a la noticia)

Mantra – Modern man

(enlace a la noticia)

Celestial Bums – A dream (guide me from the stars)

(enlace a la noticia)

Lorena Álvarez – No me mandes flores

(enlace a la noticia)

Courtney Barnett – Site unseen (feat. Waxahatchee)

(enlace a la noticia)

Nacho Vegas – Mi pequeña bestia

(enlace a la noticia)

El Diablo de Shanghai – Dinero

(enlace a la noticia)

Arctic Monkeys – Opening night

(enlace a la noticia)

Ricardo Portman – Deer

(enlace a la noticia)

Savages – Paranoid / Prayer

(enlace a la noticia)

Harry Styles – Aperture

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Le Mur – Lapislázuli

La banda murciana Le Mur ha publicado esta semana «Lapislázuli», primer single de adelanto de su nuevo EP, Bruto, que verá la luz el 25 de marzo de 2026 vía Spinda Records. La canción, que se mueve entre lo visceral y lo introspectivo, propone una lectura de la pérdida como un ejercicio de reconocimiento y gratitud hacia aquello que permanece de quienes ya no están.

Nat Simons – Alain Delon

Nat Simons sigue desvelando algunas de las canciones de su esperado próximo álbum, Pregúntale a Sarah Connor. Tras «Delorean» y «Llamas de Dragón», que ya fue una de nuestras canciones de la semana, la estrena ha lanzado esta semana «Alain Delon». Un tema con aroma a rock clásico que nos presenta la cara más directa, irónica y bailable de su autora.

Yorch – Tequila rosa

Yorch, el proyecto del músico y cineasta Jorge Naranjo, tiene nuevo sencillo. «Tequila rosa» es el segundo avance de su próximo LP, ha sido producida por Paco Loco junto a Miguel Galguera, y cuenta en un breve pasaje con la colaboración vocal de la actriz Irene Escolar. La canción, que se sustenta en un progresivo crescendo, es un recorrido por la madrugada madrileña más viva y vividora.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.