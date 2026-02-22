<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Monte Ventura – La imagen absoluta / La voz cantante

AldeaquemadA – Negra era la noche

Muno Na Baka, Selina Martin – Longer road

Kim Gordon – DIRTY TECH

CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Sting – Hasta Jesús tuvo un mal día

Mamas Gun feat. Brian Jackson – DIG!

Maronda – El amor brujo / La Virgen de agosto

Mujeres – Caen imperios

Miss Campfire ft. IKKI – El secreto de Victoria

The Last Dinner Party – Let’s do it again

Thundercat feat. Mac Miller – She knows too much

Buenatarde – La senda del dragón

Lana del Rey – White feather hawk tail deer hunter

The Secret Society – Contra toda autoridad

U2 – American obituary

Chevreuil – Tartarus

Laura Katze – Joan / Un año dormida

Chvrches – Such great heights / Addicted to love

Ginebras – Vueltas

Foo Fighters – Your favorite toy

Pulp – Begging for change

Alan Sparhawk – JCMF / No more darkness

Daniel Benyamin – Holding hands

Carlangas – Problemas feat. Dear Joanne

Tiemersma, Reynaldo & Granota – Lookin’ out the back door

Jessie Ware – Ride

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Go Cactus – Qué dice el Colegio de Ingenieros

El grupo mallorquín Go Cactus lanzará el próximo 6 de marzo su nuevo álbum, Vidas Modelo, con el sello Hotel Records. Un disco del que ya han avanzado varias canciones. La última salió esta semana y se titula «Qué dice el Colegio de Ingenieros». Un retrato de la rutina del día a día y una reflexión sobre ese punto en el que te das cuenta de que las expectativas y la realidad no han acabado de encajar del todo.

Lepanto – Yo soy aquel

Lepanto, el grupo de Manu Carmona, Ángel Peñalver y Juanrra Fernández, rinde homenaje a Raphael y Manuel Alejandro con su nuevo sencillo. Se trata de una versión del clásico «Yo soy aquel», una canción que ya llevaban unos años interpretando en directo y que ahora han decidido grabar en estudio. «Yo soy aquel» se convierte así en el cuarto avance de su próximo nuevo álbum, Daruma.

Yorch – Fiestas de bailar

El cineasta y músico sevillano Yorch publicará esta primavera su tercer álbum, Curso de Armonía Persecutoria, con el sello Lunar Discos. Como avance, esta semana han lanzado el sencillo «Fiestas de bailar». Un guateque pop alegre y enérgico donde el artista festeja el enamorarse desde el autocuidado y la conmemoración de los aprecios.

Compro Oro – Hacia el sur

Compro Oro vuelven, después de un periodo de descanso y reagrupación, con un nuevo disco que saldrá en abril con Desorden Sonoro. Un disco homónimo, producido por Diego Escriche de La Plata, donde podremos encontrar rock, pop, noise, post punk o incluso guiños a la música urbana. El primer single ha salido esta semana, se titula «Hacia el Sur» y habla de la huida hacia latitudes mejores, dejando atrás obligaciones y opresiones de la vida adulta.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.