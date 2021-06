Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra Playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lea Leone – Los pájaros

Texture Droite – Hi res vagueness

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Flying on the ground

Nelly Furtado – Promiscous ft. Timbaland

El Jincho – Decomputao

Future Island – Thrill (did they hear me calling) (Egyptian Lover Remix)

Marlow – I know it’s only you

Pom Pom Squad – Crying

Lindsey Buckingham – I don’t mind

Ana Béjar – And yet it’s not night

Los Punsetes – Shiseido

José González – Head on

SUUNS – Witness protection

El Hijo – Sirenas

Corizonas – Amarcord

Lorde – Solar power

Rufus T. Firefly – Lafayette

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Stay – Hold on

Tras un parón de varios años, la banda barcelonesa de rock psicodélico Stay publicará en septiembre su sexto álbum, Old Sounds of Modern Music, el primero con el nuevo sello Magic Mountain Records. Lo nuevo de Stay llega cinco años después de su último trabajo, y ha sido compuesto y grabado en un largo proceso que les ha tenido ocupados los dos últimos años. El primer adelanto ha visto la luz esta semana: “Hold on” es un tema colorido y soleado que suena a pop psicodélico británico de los 60 y 70. Una canción con la que la banda se manda un mensaje de optimismo a sí misma sobre su propio resurgimiento.

Rick Treffers – Superglue

Rick Treffers, de quien no hace mucho te presentábamos su último disco, Looking For A Place To Stay, ha publicado esta semana un nuevo sencillo, “Superglue”, con vídeo obra del diseñador valenciano Vicente Balbastre, responsable también del diseño gráfico del álbum. “Superglue” es un canto al propio hecho de cantar, a la magia de la música, tanto para quien la compone como para quien la escucha.

Elena Setién – Unfamiliar minds

La artista vasca Elena Setién ha anunciado esta semana un nuevo álbum, Unfamiliar Minds, previsto para el 22 de octubre. Un disco melódico y exuberante compuesto durante el confinamiento con la compañía de la poesía romántica de Emily Dickinson. También han influido en el disco los compositores Gyan y Terry Riley, así como la colaboración de Elena con Xabier Erkizia para la serie de televisión vasca Altsasu. Junto al anuncio del disco se ha lanzado un sencillo, homónimo, que aborda el nuevo estado mental provocado por la pandemia y el bloqueo. La tensión musical del tema replica esa sensación de desasosiego, de movernos entre la seguridad y el peligro.

Poomse – Hipnosi i màgia

Los mallorquines Poomse publicarán, tras cuatro discos en inglés durante más de 10 años de trayectoria, su primer LP cantado íntegramente en catalán. Una evolución natural que se traduce en letras más personales y cercanas, mostrándose honestos y sinceros y reflejando la identidad del grupo. Como primer adelanto llega el sencillo “Hipnosi i màgia”, acompañado de un vídeo realizado por la propia banda con la ayuda de Sebastià Mesquida. Lo nuevo de Poomse saldrá con el sello Espora Records.

Estrella Morente y Fernando Vacas – Despertaré

Dos grandes renovadores del flamenco como son Fernando Vacas y Estrella Morente colaboran en un tema titulado “Despertaré” que ha visto la luz esta semana. Una canción que han compuesto para la banda sonora de la película La Vida Era Eso, de David de los Santos. Además de la voz de Estrella y el piano de Fernando, en la canción escuchamos a Juan F. Panky, Tulipán y Antonio Fernández, colaboradores habituales de Fernando Vacas. El tema, aunque escrito antes de la pandemia, habla de la necesidad de “despertar”, de abrirnos a la esperanza.