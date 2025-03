Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

The Raveonettes – Blackest

Atk Epop feat. Mara Vélez – No siento nada

Parquesvr – Un poco de cariño

The Low Flying Panic Attack – The nobodies

Destroyer – Cataract time

Lepanto – Yakuza

Repion, Tulsa – Vienen de pasárselo bien con Tulsa

Carey, Iván Ferreiro – Nido

Black Country, New Road – Happy Birthday

Eladio y Los Seres Queridos – Medidas desesperadas (feat. Depedro)

Pablo Und Destruktion – Mujer

Queralt Lahoz – YNEPN

Bunbury – Las chingadas ganas de llorar

Angelpop – Diferentes

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Gitano de Palo – Isabel

Gitano de Palo lanzó esta semana «Isabel», último adelanto de su próximo LP Alaiar que saldrá el viernes 21 de marzo. «Isabel» es una historia de amor y perdón que evoca los ritmos programados de NEU! y las melodías aflamencadas de Manolo García. El jueves 19 de junio estará presentando esta y otras canciones en el Café Berlín de Madrid (entradas aquí).

B.O.W. (Brotherhood of Wolves) – The gun is under my pillow

B.O.W (Brotherhood of Wolves) acaban de publicar el videoclip de «The Gun is Under My Pillow», primer avance de su quinto álbum de estudio. La canción, una pieza de rock poderosa y melódica, plantea el dilema de luchar o rendirse en situaciones de miedo, indecisión y ansiedad. En este caso, el protagonista decide no someterse.

King Sapo – Tren en una postal (con Gabriel Shinova)

King Sapo, uno de los grupos más prometedores del rock nacional, ha sido noticia esta semana por partida doble. Hace unos días estrenaron «Tren en una postal», canción que cuenta con la colaboración de Gabriel de la Rosa, de Shinova. Además el pasado viernes publicaron su nuevo álbum, El Dios de América. Una obra que trata de la desconexión del ser humano con su esencia íntima para perderse en un mundo virtualizado e intoxicado de odio.

Francis White – Miserable

El cantante y compositor madrileño Francis White, dedicado en los últimos años a la composición para series de televisión, ha estrenado esta semana «Miserable». Una nueva canción que, cargada de introspección y honestidad, refleja las luces y sombras de la vida cotidiana con un estilo directo y sin concesiones. Francis White ofrecerá un concierto acústico el 16 de marzo en Madrid.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.