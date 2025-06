Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Pequeño Mal – Pompas de jabón / Calaveras y diamantes

The Cure – Drone:Nodrone (Daniel Avery remix)

Superchunk – Is it making you feel something?

The Hungr – Self care

Panda Bear – Virginia tech

The Chameleons – Saviours are a dangerous thing

Big Thief – Incomprehensible

Clacowsky + Los Galgos Sedientos & Las Solfamidas – Lluvia de oro

Blam de Lam – En mis venas

shame – cutthroat

Los Estanques y El Canijo de Jerez – Luna, tú me llevas

James Yorkston – A moment longer (feat. Nina Persson)

Panic Shack – Thelma & Louise

Clara Plath – La mitad rota de dos

Cate Le Bon – Heaven is no feeling

Ethel Cain – Nettles

Estrella Fugaz ft. Tulsa – Una casa espacial dibujada en un A4

Tórtel ft. Daga Voladora – Adiós, hola

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Zabriskie – Día tripolar / Solo respiro: la calma después del huracán

Zabriskie, el grupo encabezado por el productor Juan Marigorta, acaba de finalizar un doble single en vinilo 7 pulgadas. Las canciones escogidas por la banda leonesa son «Día Tripolar» y «Solo Respiro: la calma después del huracán». La primera explora las contradicciones del ser humano, sus luces y sus sombras; la segunda, por su parte, habla de aceptación y liberación. Dos caras de una misma moneda: la difícil condición humana.

Sidecars – A cámara lenta

Sidecars han presentado esta semana una nueva canción titulada «A cámara lenta». El nuevo sencillo de la veterana banda es un avance de su próximo álbum, Everest, cuya publicación está prevista para este otoño. El tema, producido por Juancho y Paco Salazar, cuenta con la colaboración especial de Esmeralda Escalante, del dúo argentino Ainda.

Yarea – Casi todo el tiempo

Yarea es una joven artista de la que te hablamos en alguna ocasión en nuestra sección de Emergentes. Tras publicar su segundo álbum el pasado mes de noviembre, un disco titulado Involuntario del que también te dimos cuenta en Muzikalia, la cantante y compositora arranca una nueva etapa con «Casi todo el tiempo», su nuevo sencillo. Una canción que combina la luminosidad del verano que se acerca con un toque nostálgico que anticipa su final.

Amann & The Wayward Sons – Show Up Around

El grupo bilbaíno Amann & The Wayward Sons cumplirá su primera década de existencia musical en 2026. El destacado aniversario se celebrará, entre otras cosas, con el lanzamiento del quinto álbum de la banda. Un disco del que ya nos han avanzado un par de canciones. Tras el single «Too good to be true», esta semana han presentado una nueva canción titulada «Show up around». Se trata de una interesante fusión del sonido «disco» de los 70 con ese estilo blues que siempre ha caracterizado a los bilbaínos.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.