Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Las Petunias – Historias de mi madre

Juana Everett – One million dollars

Siesta Inuit – El último eclipse solar

Los Sara Fontan – Creer fuerte

Cigarettes After Sex – The crystal ship

Javier Corcobado feat. Alaska – Dame un beso de cianuro

Viva Belgrado, Triángulo de Amor Bizarro – Estrellas místicas

Gazella – Komorebi

Sleaford Mods ft. Gwendolyne Christie & Big Special – The good life

Gorila Flo – Estrés

Depeche Mode – In the end (Memento Mori Sessions)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Subtónica – Para creer que estamos muertos

Subtónica, el proyecto liderado por Javier Estévez, ha presentado esta semana el sencillo «Para creer que estamos muertos» con su correspondiente vídeo. Una canción adelanto de su LP Salvarnos (2026) con importante carga social: reivindica el criterio propio y el People have the power frente a la anestesia de la conciencia y la borregada del pensamiento único.

Yarea – Sin un buen final

Yarea acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «Sin un buen final». Se trata de una canción que invita a reflexionar sobre la vida que hubiéramos podido tener como alternativa a nuestra vida actual: otras apuestas, renuncias, nuevos caminos. «Sin un buen final» es el tercer single del que será el próximo álbum de Yarea.

Chet Faker – This time for real

El australiano Chet Faker arranca nueva etapa con el anuncio de su próximo álbum, A Love For Strangers. Un disco cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de febrero de 2026 a través de BMG. Como avance, esta semana ha salido el sencillo «This Time For Real». La canción, de pegadizo estribillo, llega acompañada de un vídeo muy cinematográfico ambientado en Nueva York incluyendo paseo acuático por el Río Hudson.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.