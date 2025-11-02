<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Foo Fighters – Asking for a friend

Rosalía – Berghain (feat. Björk & Yves Tumor)

Buenatarde – Azul

Inoxidables – Lucanor

The Twilight Sad – Waiting for the phone call

Melody’s Echo Chamber – Eyes closed

Che Arthur – Sever

Nadadora – Aparecer

Maria Arnal – AMA

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Peepshow – Estar presente

Cuando se cumple un año de la DANA que asoló varios pueblos de Valencia con un saldo de más de 200 muertos, Peepshow han publicado una canción en homenaje a la gente afectada. Se titula «Estar presente» y es una enérgica repulsa ante la desidia que transmiten los políticos incluso en circunstancias tan amargas, algo que se transmite en una percepción de dejadez y de injusticia que lleva a la rabia y la frustración. Algo que el propio grupo ha vivido de primera mano, y así nos lo cuentan en la canción y en el vídeo que la acompaña.

Tangerine Flavour – Por la puerta de atrás

«Por la puerta de atrás» fue, hace unos meses, la primera canción de Tangerine Flavour en castellano. Desde esta semana el tema ya tiene su vídeo, grabado en directo en la Sala El Sol de Madrid el pasado mes de abril durante la gira que celebra el décimo aniversario del grupo. Un perfecto anticipo de lo que será el próximo álbum de la banda madrileña, grabado asimismo en vivo.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.