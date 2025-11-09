<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Kae Tempest – Freedom! ’25

Inhaler – Hole in the ground

Magdalena Bay – Unoriginal / Black-Eyed Susan Climb

Romy – Love who you love

Cat Power – Try me

MäBU – Cabeza de ratón

Bunbury – La voz

Rufus T. Firefly – Estrella solitaria (con Triángulo de Amor Bizarro) / He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro

Noise Box – Ya no te hago falta

Elena Carat – El nudo

Gorillaz – The God of lying (ft. Idles)

Sexenni i Miki Núñez – Televisió

Ana Curra – Nacidos para dominar (ft. Ares de Nueve Desconocidos)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Verchili – La madrugada

Verchili es un artista de Castellón que hace una década publicó el disco Desde el Destierro (Lemon Songs, 2015). Como celebración de su décimo aniversario, el disco ha sido remasterizado y será revisitado en directo en los próximos meses. En el álbum estaba incluida esta canción titulada «La madrugada», un homenaje a México inspirado en Juan Rulfo que ahora ha sido lanzada como videosingle.

Los Retrovisores – Miradas

El grupo barcelonés Los Retrovisores cumplen en 2025 el 15º aniversario de su debut con La Nostalgia Ya No Es Lo Que Era (Flor y Nata, 2010). El pasado mes de septiembre lanzaron un EP titulado Cambio y Corto que se abría con «Miradas», una combinación de soul, pop y psicodelia. Esta semana ha salido el vídeo de la canción, dirigido y animado por Kitiara Ferran con ilustraciones de Laura Kensington y la cámara de Oriol Mendieta.

Tu Otra Bonita – Contigo

Tu Otra Bonita han publicado esta semana la canción «Contigo», tercer y último adelanto del que será su nuevo álbum. Un disco titulado Puta Vida, producido por Álvaro Rodríguez Barroso que verá la luz en las próximas semanas. Un tema que se mueve entre la tentación y la renuncia, un juego entre el deber y el placer que resume el espíritu de su próximo trabajo. La canción llega acompañada de un vídeo producido por AfterliVe Films.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.