Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Nacho Vegas – Los asombros

La Habitación Roja – Los mejores años de nuestra vida (30 aniversario)

Jane Yo – Strange things

Maria Rodés ft. Soleá Morente & Nieves Lázaro – Te amé

Gyoza – Si el dolor no es para tanto

Animal Collective – Boardwalk (from Jetty OST)

David Byrne – T-Shirt

The Divine Comedy – All the pretty lights

Parquesvr – Rizo de gitana

Kneecap – No comment

Janire, La Milagrosa – No me despedí

Mamas Gun – Food for the flames

Ana Curra con Anxela (Bala) – Adictos a la lujuria

Triángulo de Amor Bizarro – Triángulo de Amor Bizarro

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Cosas Bien Cosas Mal y Carlotta Cosials – Torre del mar + Eras tú

Como ya te comentamos hace unas semanas, Cosas Bien Cosas Mal, el proyecto personal de Tomás Avilés, se encuentra preparando su tercer disco. Su título será Volumen 3, saldrá a la venta el próximo 22 de enero y el 19 de febrero lo estará presentando en Madrid, en Maravillas Club. Su nuevo single, publicado esta semana, incluye dos temas, «Torre del mar» y «Eras tú», escritas e interpretadas junto a Carlotta Cosials.

ATK Epop – Pecados (con Álvaro Sanz y Mara Vélez) / Afortunado (con Amaia Pop)

El productor y compositor ATK Epop sigue lanzando sencillos cada semana, y en esta ocasión es doble. Por un lado «Pecados», una combinación de música urbana y tecno pop en el que colaboran Álvaro Sanz y Mara Vélez. Por otro lado, «Afortunado» es una reivindicación del amor sin etiquetas, luminosa y vibrante, que cuenta con la voz de Amaia Pop.

Pipiolas – Soy una estrella!!!

Pipiolas regresan esta semana con una nueva canción titulada «Soy una estrella!!!». Un tema que formará parte de su próximo álbum y que es una sátira sobre el funcionamiento de la industria del arte. Con todo el sentido del humor y no pocas dosis de cinismo, rememoran musicalmente al mejor synth pop de principios de los 80.

Victorias – Enemigos del espíritu

Victorias inician nueva etapa de la mano de Mushroom Pillow. Una etapa que empieza con la publicación de su versión de «Enemigos del espíritu», canción de Triángulo de Amor Bizarro que estará incluida en el disco homenaje a la banda gallega que verá la luz antes de final de año. Además en 2026 Victorias publican nuevo material que estarán presentando en una gira que arranca ya el próximo 12 de diciembre en Sevilla.

Anora Kito – Vacilas

La banda castellonense Anora Kito ha publicado esta semana la canción «Vacilas», tercer sencillo de su próximo disco Universal. Un disco que llegará tras el éxito de su primer álbum, La Gravitación de Kito (2023), producido por Carlos Hernández Nombela. Con su nuevo trabajo el grupo busca consolidar un sonido propio emotivo y potente, del que es buena muestra «Vacilas» con su historia sobre memorias, heridas y verdades incómodas.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.