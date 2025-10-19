<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

HAIM, Bon Iver – Tie you down

Pipiolas – No tocar

Pantomime Horses – Plastic glasses TV

Julien Elsie – Grace

Gorillaz – The manifesto feat. Trueno & Proof

Ruiseñora – Bulería de feriantes

Helado Negro – Protector

Sugar – House of dead memories

Oliver Sim – Telephone games

Talleres Molina – Tuve una novia terraplanista

Chrissie Hynde – First of the gang to die (feat. Cat Power)

Ron Gallo – Fantasy

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Cosas Bien Cosas Mal – Dime que piensas en mí

Cosas Bien Cosas Mal, el proyecto personal de Tomás Avilés, se encuentra preparando su tercer disco. Como primer avance, esta semana ha publicado «Dime que piensas en mí», una canción que reflexiona, desde un punto de vista optimista y sobre una base de pop directo, sobre esos primeros momentos en los que sientes atracción por alguien y empiezas a fantasear y a ilusionarte.

ATK Epop – Prohibido / Marie

El productor ATK Epop sigue imparable este 2025 publicando prácticamente una canción nueva cada semana. En esta ocasión no es una sino dos: «Prohibido», un tema relajado pero intenso y magnético junto a Davi Sanz y Mara Vélez, y «Marie», una pieza electrónica más onírica y evocadora que cuenta con la voz de Marie Petit.

Summer Ends – Qui sóc?

Summer Ends es un grupo castellonense que describe su estilo como power pop mediterráneo. Esta semana han presentado su nuevo sencillo, «Qui sóc?», con Flor y Nata Records. Una explosión sonora de emoción y energía que cuestiona la identidad, el sentido de pertenencia y la necesidad urgente de vivir con autenticidad.

<a href="https://florynata.bandcamp.com/album/qui-s-c">Qui Sóc ? de Summer Ends</a>

Ortiga & Joe Crepúsculo – Noche de cubatas

El gallego Ortiga y el catalán Joe Crepúsculo han unido fuerzas en su nuevo sencillo, «Noche de cubatas». La canción, publicada conjuntamente por Raso Estudio y El Volcán, apenas tiene siete palabras que se repiten como un mantra. Suficiente para crear un tema atemporal, discotequero, deliciosamente añejo y al mismo tiempo actual.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.