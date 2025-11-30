<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Ladytron – Kingdom undersea

(enlace a la noticia)

Red Moon Yard – Un mundo sin final

(enlace a la noticia)

Kiko Veneno – Guitarrita

(enlace a la noticia)

The Lemon Twigs – I’ve got a broken heart / Friday (I’m gonna love you)

(enlace a la noticia)

Vikxie – Eclipse solar

(enlace a la noticia)

Monolithe Noir – La foi gelée

(enlace a la noticia)

Error 97 – Los mejores años de mi vida

(enlace a la noticia)

Apparat – An echo skips a name

(enlace a la noticia)

Angelpop – No entiendo como no aprendo

(enlace a la noticia)

Ricardo Portman – Steph of fashion

(enlace a la noticia)

The Cure – Secrets (The Show of a Lost World – Live From Troxy 2024)

(enlace a la noticia)

Pulp – The man comes around

(enlace a la noticia)

Da Loma – Donde está Superman

(enlace a la noticia)

Admire – Loto

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Yorch – Maldita dinamita (con Nat Simons)

Yorch, el proyecto musical personal del músico y cineasta sevillano Jorge Naranjo, ha publicado esta semana un nuevo sencillo. Se titula «Maldita dinamita» y cuenta con la colaboración de Nat Simmons. La canción, escrita desde el dolor y el recuerdo de una inocencia herida, es el primer avance del que será su tercer álbum, que se publicará en la primavera de 2026.

Kitai – Tú y yo no somos amigos

El grupo madrileño Kitai sigue avanzando en una nueva etapa que arrancó con la incorporación de la vocalista Kenya Saiz. Esta semana han publicado un nuevo sencillo, «Tú y yo no somos amigos». La canción, cuarto single de su esperado próximo álbum, transita entre el rock potente y el funk más eléctrico, con unas letras sarcásticas y pícaras.

Emilia, Pardo y Bazán – La vera (Ghost)

Emilia, Pardo y Bazán, convertido ahora en quinteto, publicará a principios del próximo años su tercer disco, producido por Guille Mostaza. Como avance, esta semana han lanzado un sencillo titulado «La vera (ghost)». Una canción que traslada al estudio la contundencia de sus directos, y que también hace referencia a la influencia cinematográfica presente en sus canciones. En este caso, la película Ghost de 1990.

Luback – Empty robe

Tal como te contábamos hace algunas semanas en esta misma sección, Luback han empezado a presentar algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum. Tras los sencillos «Mojo On» y «Strength», esta semana le ha llegado el turno a «Empty robe». Una canción emotiva y humana que rinde homenaje a una persona muy cercana al grupo cuyo carisma, valentía y fuerza vital dejaron una marca imborrable.

Amann and the Wayward Sons – Mystery woman

El grupo de blues rock Amann & The Wayward Sons, acaba de regresar de su gira de verano por Reino Unido y ya tiene un nuevo sencillo: «Mystery woman». La canción, un blues rítmico y directo, adelanta su quinto álbum de estudio, Air Creation, previsto para marzo de 2026. Un disco con una historia curiosa, ya que empieza a generarse tras un contratiempo de la banda con su autocaravana, durante la gira británica, que les obligó a realizar un parón inesperado en una pequeña aldea cerca de Londres.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.