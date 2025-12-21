<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Rosalía – La perla

(enlace a la noticia)

Rodrigo Cuevas, Massiel – Un mundo feliz

(enlace a la noticia)

La Habitación Roja – Dices que no (30 aniversario)

(enlace a la noticia)

Mujeres – Alucinante

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Go Cactus – Especialista

Mientras siguen resonando los ecos de su exitoso segundo disco, Plaza Patines (Hotel Records, 2024), el trío Go Cactus está ya preparando su siguiente trabajo discográfico y presentando algunas de sus canciones en una extensa gira que se prolongará durante 2026. El nuevo álbum se titulará Vidas Modelo, saldrá también con Hotel Records, y de momento nos han adelantado dos canciones. La última de ellas es «Especialista», un ácido retrato de una época obsesionada con el consumismo, la novedad y las apariencias.

Nat Simons – Llamas de dragón

Nat Simmons ha publicado esta semana la canción «Llamas de dragón», nuevo adelanto de su próximo disco. Un tema que combina su esencia basada en el rock norteamericano con un toque de rock alternativo y actitud punk. La letra es un grito de desesperación ante la pasividad colectiva frente a un mundo en decadencia. El vídeo que acompaña a la canción es obra de Laura del Amo.

P.A.W.N. Gang – Ya Ya Ya

P.A.W.N. Gang han lanzado esta semana «Ya Ya Ya», un tema en el que el colectivo fundado en 2011 fusiona ritmos de BOP y Jersey, dos géneros de club que, juntos, dan forma a una propuesta única dentro de la escena urbana catalana. La letra hace referencia a la influencia que han tenido sobre generaciones de artistas y amantes de la música urbana. La canción se presenta con un videoclip grabado en Mallorca.

ATK Epop feat. Mara Vélez – No me llames

ATK Epop lleva camino de hacerse, si no lo ha hecho ya, con el Premio Guinness a más sencillos publicados en un año. Esta semana ha lanzado dos, uno de ellos esta nueva colaboración con Mara Vélez titulada «No me llames». Un canto a la dignidad después de una mala noche en el que el productor explora un sonido pop urbano con tintes electrónicos, mientras Mara despliega su voz aflamencada y llena de carácter.

Entertainiment – Amantes del vacío

Entertainiment es el proyecto musical de los hermanos Lizcano. Tras años evolucionando dentro del electropop nacional, han conseguido un estilo propio que equilibra la elegancia de los sintetizadores con la urgencia del post-punk. Tras un par de años de silencio, esta semana han regresado con «Amantes del vacío». Una canción con un sonido algo más visceral y crudo que combina la electrónica con una estética industrial para hablar del choque entre la Gen X y la Gen Z.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales. Y si además de las canciones de la semana te interesa conocer las que, para nosotros, han sido las canciones del año, te invitamos a visitar nuestro especial con las mejores canciones de 2025. Y, de paso, el resto de especiales con lo mejor del año.