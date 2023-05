Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Garbage – Cities in dust

(enlace a la noticia)

Isabel Marco – El cielo de las mariposas

(enlace a la noticia)

M. Ward – Supernatural thing

(enlace a la noticia)

Surfin’ Bichos – Señales

(enlace a la noticia)

The Hives – Bogus operandi

(enlace a la noticia)

DA-CAT – Pijos ahorcados!!

(enlace a la noticia)

Bethany Cosentino – It’s fine

(enlace a la noticia)

Aiko El Grupo – Toro

(enlace a la noticia)

Alison Goldfrapp – Love invention

(enlace a la noticia)

The Poison Arrows – Crime and soda

Crime and Soda by The Poison Arrows

(enlace a la noticia)

Depeche Mode – Ghosts again (remixes)

(enlace a la noticia)

Johnny B. Zero – Flaqueza

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Captain Planet – Destello (ft. Tagua Tagua)

El productor norteamericano Captain Planet ha publicado esta semana el sencillo «Destello». Se trata de un tema con toques funk y aires de tropicalismo en el que colabora el brasileño Tagua Tagua y que publica el sello Bastard Jazz. «Destello» es un nuevo adelanto, el último ya, de su próximo álbum: Sounds Like Home.

Chromeo – Replacements (ft. La Roux)

El dúo canadiense Chromeo ha lanzado esta semana un sencillo, «Replacements», en el que colabora la cantante La Roux. La británica ya había hecho una aparición sorpresa en el concierto de Chromeo en Coachella para interpretar la propia «Replacements» y su icónico éxito «Bulletproof». Es el segundo sencillo de los canadienses, tras «Word with you», en las últimas semanas.

Joie Grey & Cristina Malakhai – Daydream

El artista de pop y R&B contemporáneo Joie Grey, residente en Atlanta, y la barcelonesa Cristina Malakhai, residente en Los Angeles, han colaborado en una canción titulada «Daydream». Una balada pop upbeat con influencias del garage británico y del drum & bass. La letra habla de los problemas de lidiar con una relación unilateral. Cristina ha participado en la adaptación de este «Spanish remix» que te ofrecemos a continuación.

María Rodríguez – Y en el camino te conocí

La cantante y compositora gaditana María Rodríguez ha publicado esta semana su nuevo sencillo titulado «Y en el camino te conocí». Un tema en el que pasa del pop clásico de «Por buscarte» a un sonido más acústico, con toques de rumba cubana. Una canción alegre y sentimental a la vez que ha sido grabada, mezclada y producida por Alfonso Herce en Alea Studios (Logroño).

Riders of the Canyon – Master of my lonely time

Riders Of The Canyon, el proyecto paralelo de Joana Serrat junto a Matthew McDaid, Víctor Partido y Roger Usart, han publicado esta semana la canción «Master of my lonely time». Se trata de una nueva canción con la que avanzan el que será su primer LP (en 2022 debutaron con un EP homónimo) que verá la luz en junio.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.