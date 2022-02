Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, aprovechando también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ariza – Nostalgia

Ariza (Juan Ariza) es un productor, escritor, multiinstrumentista y artista colombiano residente en Los Ángeles. Ariza, que como productor ha trabajado con artistas como Dua Lipa, ha arrancado 2022 con un nuevo sencillo titulado “Nostalgia”. Una canción que formará parte de su nuevo álbum y que está inspirada en la obra de nombres como los de Pink Floyd, James Blake, Jon Bellion o Tame Impala.

Dani Llamas y The New Raemon – Ya no siento los golpes

Dani Llamas se alía de nuevo con The New Raemon , como hizo hace dos años con “Pozo de la víbora”, en un nuevo sencillo adelanto del que será su próximo álbum, A Fuego. Una canción titulada “Ya no siento los golpes” en el que el jerezano y el catalán se unen para crear una seguiriya, en consonancia con el resto de temas que formarán parte del nuevo álbum de Dani Llamas que harán referencia a otros tantos palos flamencos. La canción ha llegado hace un par de días acompañada de un vídeo realizado por Silvia Moreno.

The Dry Mouths – Den-Dro Sum

La banda almeriense The Dry Mouths está de vuelta con un nuevo sencillo, “Den-Dro Sum”, anticipo del que será su nuevo álbum, Thödol, que verá la luz el 13 de mayo. El que será octavo disco de The Dry Mouths promete estar repleto de sensaciones casi extracorpóreas, de mundos intangibles y de ensoñaciones inspiradas en el Libro Tibetano de Los Muertos. “Den-Dro Sum” es una buena muestra de ese sonido etéreo y experimental que dominará en su nuevo disco.

Trentemøller – In the gloaming

El compositor, músico y productor danés Trentemøller ha publicado este viernes su sexto disco: Memoria. Apenas unas horas antes desveló el último sencillo adelanto de su nuevo álbum, una canción titulada “Like a daydream”. En su línea onírica y de efervescencia ambiental, “Like a daydream” se impulsa hacia el infinito sobre la excelente voz de Lisbet Fritze. El vídeo ha sido dirigido y realizado por Rita Blue y Disa Jakobs.

Twin – Escapar (DJ Coco remix)

Twin es una artista que debutó en abril del año pasado con un EP de título homónimo formado por cuatro canciones que se movían entre la suavidad y la intensidad. Una de las canciones más destacadas de aquel disco fue “Escapar”, que ahora recupera nueva vida con una remezcla obra de DJ Coco, quien la ha convertido en una pieza de baile suave y delicada.

Xavier Rudd – Ball and chain (feat. J-Milla)

El cantante, multiinstrumentista y compositor australiano Xavier Rudd lanzará su décimo álbum de estudio, Jan Juc Moon, el próximo 25 de marzo. Esta semana ha publicado su tercer y último sencillo de anticipo, “Ball and chain (feat. J-Milla)”, una canción que habla del feroz espíritu humano, que sigue sobreviviendo a pesar de sus pesados desafíos. Está previsto que Xavier Rudd presente sus nuevas canciones presentará su nuevo disco en septiembre en La Riviera de Madrid (11/09) y en la sala Razzmatazz de Barcelona (12/09). Entradas a la venta en este enlace.