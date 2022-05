Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Rigoberta Bandini – Ay mamá

(enlace a la noticia)

McEnroe ft. Jimena – Montreal

(enlace a la noticia)

Angel Olsen – Big time

(enlace a la noticia)

The Black Keys – It ain’t over

(enlace a la noticia)

The Afghan Whigs – The getaway

(enlace a la noticia)

Aldous Harding – Tick tock

(enlace a la noticia)

Pshycotic Beats – Breathe

(enlace a la noticia)

Cariño – Año de mierda

(enlace a la noticia)

Uniforms – Crumbs

(enlace a la noticia)

Los Planetas – Se quiere venir

(enlace a la noticia)

Zola Jesus – Desire

(enlace a la noticia)

Neil Young – Journey through the past (Live at Royce Hall)

(enlace a la noticia)

Sigmund Wilder – Fiction channel (Tim Palmer remix)

(enlace a la noticia)

White Bats – Panic attack

(enlace a la noticia)

Pumuky feat. Elinor Almenara (VVV [Trippin’you]) – Metahackeo

(enlace a la noticia)

Whisky Caravan – Enemigos

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Reyko – Leaving station

Reyko es un dúo de pop alternativo formado por la cantante Soleil y el productor Igor, españoles residentes en Londres, de quienes ya te hemos hablado en alguna ocasión en Muzikalia. Esta semana han publicado un tema nuevo, “Leaving Station”, a pocos días de empezar una gira que les llevará por varias ciudades del Reino Unido, España, México y Alemania.

Aurehl – Cannibal Blossom

Aurehl es un dúo de Barcelona formado por Itziar Lember (voz y teclado) junto a Jir Oz (Juan Ignacio Zabala, guitarra, programaciones) que también ha pasado por Muzikalia en alguna ocasión. Hoy vuelven a nuestras canciones de la semana con “Cannibal Blossom”, primero de las canciones que el grupo pretende lanzar en castellano.

Monstruopicales – Como si todo fuera bien

Monstruopicales es un grupo de rock alternativo con sede en Madrid. Esta semana han lanzado un nuevo sencillo titulado “Como si todo fuera bien”. Una canción grabada en Estudios Silencio de Madrid junto a Juanjo Reig (Cycle, Krakovia…) y Enrique Fuentefria a la producción, y masterizado en estudios Eternal Midnight por Xergio Córdoba. Diseñada para las pistas de baile, “Como si todo fuera bien” mezcla melancolía y algo de pesimismo con la fuerza del indie rock.

Tú No Existes – Planeta B

A finales del pasado año te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día el nuevo álbum de Tú No Existes, Futuro Perfecto Futuro. Esta semana han publicado un nuevo sencillo, “Planeta B”. Una canción protesta inspirada en los movimientos de cambio por el clima Friday for Future. El 30 de junio Tú No Existes estarán en la sala Heliogàbal de Barcelona junto a Viajes Berlier (entradas aquí).

Nadia Sheikh – Everything reminds me

Nadia Sheikh es una cantante angloespañola que a finales del pasado año publicó su último EP, Undefined. Esta semana ha estado presentando sus nuevas canciones en Madrid, Castellón y Zaragoza. Además, unos días antes, lanzó un nuevo sencillo, no incluido en el disco, titulado “Everything reminds me” en el que colabora Ulysses Wells. Una canción en la que Nadia vuelve a deleitarnos con su hipnótica voz.